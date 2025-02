Arde Atalanta: el DT contra su jugador por un penal y éste lo llamó "irrespetuoso"

El cotejo, finalmente, terminó 3 a 1, con un 5 a 2 global que dejó eliminado al Atalanta de manera sorpresiva ante un rival menor. En la conferencia de prensa final, el entrenador del elenco italiano no se guardó nada y no tuvo pruritos en mostrarse verdaderamente molesto con la decisión de Lookman de patear el penal. Sorpresivamente, disparó: El penal, claramente, no debía lanzarlo Lookman. Tiene unos porcentajes bajísimos, incluso en los entrenamientos El penal, claramente, no debía lanzarlo Lookman. Tiene unos porcentajes bajísimos, incluso en los entrenamientos

Ante la sorpresa del público, ratificó lo dicho: "Quiso tirar el penal porque venía de marcar, agarró la pelota a pesar de que Retegui y De Ketelaere estaban disponibles para lanzar. No me gustó lo que hizo Lookman".

"Se siente profundamente irrespetuoso": la respuesta del jugador de Atalanta a su DT

Atalanta comenzó a arder. El director técnico había ido demasiado lejos. Y el apuntado, el jugador, no se quedó callado. En una publicación en sus redes sociales, arremetió contra los dichos de su entrenador:

Que me señalen de la manera en que lo han hecho no solo duele, sino que se siente profundamente irrespetuoso Que me señalen de la manera en que lo han hecho no solo duele, sino que se siente profundamente irrespetuoso

Para Lookman, lo de Gasperini no tenía razón de ser. La crítica había sido despiadada. "Sobre todo por el inmenso trabajo duro y el compromiso que siempre he puesto todos los días para ayudar a traer éxito a este club y a los increíbles fanáticos de Bérgamo", argumentó.

"La verdad es que he vivido muchos momentos difíciles durante mi estancia aquí, la mayoría de los cuales nunca he comentado porque, en mi opinión, el equipo siempre debe estar protegido y debe ser lo primero. Esto hace que lo que pasó anoche sea aún más doloroso. Al igual que nuestros increíbles seguidores, nosotros, como equipo, también estamos sufriendo por el resultado de anoche", añadió.

"Durante el partido, el encargado de lanzar los penales me ordenó que lo lanzara y, para apoyar al equipo, asumí la responsabilidad de hacerlo en ese momento. La vida se trata de desafíos y de convertir el dolor en poder, y eso es lo que seguiré haciendo", explicó el delantero.

