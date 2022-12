Ordenado, Croacia en semifinales y la tristeza es de Brasil

Jugar compacto y mantener la formación en bloque siempre es importante en un juego colectivo, en especial cuando no hay individualidades que desequilibren. Veteranos de muchas lides, los jugadores de Croacia juegan muy disciplinados ante Brasil, que llegó con ínfulas de arrasarlo porque algunos ya creen segura su presencia en seminfinales de Qatar 2022, y no lo consiguió. ¿Apostó Croacia desde el inicio a los penales? Difícil saberlo pero al menos intentó que Brasil no lo aventajara. Quizás cuando Brasil desesperase, abriría sus líneas a un contraataque.