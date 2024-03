Unión de Santa Fe no es Belgrano, y Boca Juniors no está para 'playoffs'

La polémica por una infracción de Cristian Medina que debió haber sido expulsión (roja directa) y al menos 2 de las varias atajadas del arquero Sergio Romero, fueron momentos notables del partido.

Embed "Corvalán":

Porque convirtió el gol para la victoria de Unión contra Boca en la #CopaDeLaLiga pic.twitter.com/7Hy7wSJWI6 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 7, 2024

Alegría Tatengue

Darío Pignata, en el diario El Litoral, de la ciudad de Santa Fe:

"(...) Es más, me animo a decir que fue de lo mejor de la 'Era Kily' en el Tate, con un dato prácticamente inobjetable: ¿puede encontrarse algún otro partido de la historia de Boca donde no se compute ni un solo remate al arco en los 47 minutos que duró el 1er. capítulo? Y, jugando con las palabras, así como el 'chico del interior' (Unión) jugó como lo debió hacer el equipo grande de la Argentina (Boca), hay que decir que 'Chiquito' fue enorme, gigante e invencible en esa primera mitad. Gracias a Romero, el equipo que armó Riquelme se llevó un inmerecido premio al vestuario del 15 de Abril. Lo debió ganar el Tate, sin discusión, a esa primera mitad. Lo hizo en las tarjetas, le faltó el nocaut. (...)".

En el otro rincón, Pedro Occhiuzzi en PlanetaBJ, web xeneize, reprodujo declaraciones del DT de Boca Juniors, Darío Martínez:

"Fue nuestro peor partido. Al equipo le faltó fluidez, le faltó frescura. Enfrentamos a un rival que nos propuso duelos y esos duelos nos costó resolverlos. Unión fue superior en esa parte."

"En el 2do. tiempo se emparejó un poco pero no pudimos lograr nunca jugarlo como hubiesemos querido. Intentamos darle más frescura al equipo y si bien por lo realizado en el 2do. tiempo parecía que estaba más parejo y parecía que iba a ser dificil para los 2 convertir siento que fue nuestro peor partido. Si no jugás bien y perdés, está bien que así sea".

mugre corvalan.jpg 'Mugre' Corvalán hizo el gol.

Contrastes

Volvamos a Darío Pignata:

Unión fue guapo, batallador, atrevido. No tiene ese jugador "distinto", no hay una primera guitarra. Acaso el que fue distinto en este club en los últimos tiempos, hoy jugó con la camiseta de Boca: con dos corridas, el ovacionado Kevin Zenón hizo amonestar a los 2 del Tate (Paz y Balboa). Sólo la jerarquía de Romero explicar ese 0 a 0 de la 1ra. mitad en un estadio que no necesitó escribir el 'sold out' para sentenciar que no entraba ni un alfiler en López y Planes. Unión fue guapo, batallador, atrevido. No tiene ese jugador "distinto", no hay una primera guitarra. Acaso el que fue distinto en este club en los últimos tiempos, hoy jugó con la camiseta de Boca: con dos corridas, el ovacionado Kevin Zenón hizo amonestar a los 2 del Tate (Paz y Balboa). Sólo la jerarquía de Romero explicar ese 0 a 0 de la 1ra. mitad en un estadio que no necesitó escribir el 'sold out' para sentenciar que no entraba ni un alfiler en López y Planes.

El próximo partido de Boca Juniors será ante Racing Club, en La Bombonera.

El Xeneize se ubíca en el 6to. lugar en el Grupo B. En el 5to. lugar está Racing Club. Por lo tanto, el encuentro dserá decisivo.

Unión visitará a Defensa y Justicia, quien padece una mediocre campaña en lo doméstico, con 12 puntos.