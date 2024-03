Tapia castigó a Tevez con suspensión o multa tras criticar a Dóvalo

Otro que también realizó declaraciones en los medios y fue, en este caso, advertido por el Tribunal es Iván Marcone. El capitán del “Rojo” deslizó que Dóvalo no tenía “las manos limpias” y comentó: “Ya nos perjudicaron como sabíamos que iba a pasar. Carlos (Tevez) nos advirtió e hicimos todo lo que pudimos. Pero hay cosas que no podemos hacer. Él elige no tener las manos limpias”.

Los argumentos de la sanción a Carlos Tevez y a Pablo Segovia

A raíz de estos cruces, la casa madre del fútbol argentino, amparado en el artículo 195 inciso A del Reglamento de Transgresiones y Penas de AFA, le hace saber que tendrá ocho días para generar una desmentida pública de sus acusaciones. En caso de no hacerlo, se expone a una pena de, como mínimo, dos partidos.

También fue sancionado el arquero uruguayo Diego Segovia, quien tuvo un “término descomedido”, según se explicó en el fallo publicado por la casa madre del fútbol argentino en su sitio web.

TAPIACASTIGOATEVEZCONSUSPENSIONOMULTATRASCRITICARADOVALOFOTO2.jpg Claudio Tapia, a través del Tribunal de Disciplina de la AFA, castigó a Carlos Tevez con suspensión o multa por criticar al árbitro Pablo Dóvalo.

Pablo Toviggino vs. Carlos Tevez

Pablo Toviggino defendió “el circo”, que tolera a Barracas Central porque es el club de Tapia, tal como “el circo” toleraba a Arsenal de Sarandí en los días de Julio Humberto Grondona. Inevitable: Federico Beligoy, a cargo de los arbitrajes de AFA, es un ícono del “circo”.

Ahora bien: no hubo VAR en jugadas decisivas del partido entre Barracas Central e Independiente de Avellaneda. Y que hay muchos antecedentes de arbitrajes favorables a Barracas Central, es conocido. Pero sin Tapia ¿quién sería Toviggino? Por lo tanto, a destrozar a Carlos Tévez, quien había criticado “el circo”.

Toviggino

Nacido en Rosario, fue vicepresidente de Comercio Unidos, de Santiago del Estero, donde goza de la confianza del gobernador, Gerardo Zamora. Además se le conoce su amistad con el ex ministro de Economía, Sergio Massa, el jefe del Club Atlético Tigre.

Pablo Toviggino logró que Central Córdoba, de Santiago del Estero, continúe en 1ra. A, para lo cual se suspendieron ascensos.

El diario El Litoral, de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, publicó una vez acerca de Toviggino:

“En 2015 emergió en la AFA tras un acuerdo político entre Daniel Angelici, por entonces presidente de Boca, y su aliado Gerardo Zamora. Su designación como Presidente del Consejo Federal de Fútbol fue sorpresiva. Es el hombre que dispone de los contactos judiciales con la venia de Angelici. Un año después, durante el gobierno de Mauricio Macri, la FIFA lo nombró como uno de los cuatro miembros de la Comisión Normalizadora y a su vez tesorero. A comienzos de 2017, denunció ante el ente rector del fútbol mundial que el Comité de Regularización no estaba cumpliendo con sus objetivos. En marzo de ese año, Tapia se convirtió en presidente de AFA y él en secretario ejecutivo de la Presidencia”.

El partido

A los 16', por un blooper rival, la pelota le quedó a Matías Giménez Rojas quien la ubicó en el segundo palo 0-1.

Independiente tenía la pelota. Barracas Central logró la ayuda de la terna arbitral. A los 20', Alexis Domínguez fue con la plancha contra Iván Marcone.

Pablo Dóvalo se limitó a una tarjeta amarilla, y Luis Lobo Medina lo ratificó desde el VAR.

Luego, el partido se enrareció. Cada jugada se hizo muy discutida. A los 29', tiro libre y Siro Rosané la ubicó imposible para Rodrigo Rey: 1-1.

Independiente intentó recuperarse. No lo logró y Barracas Central creció. Sobre el final del 1er. tiempo, Maximiliano Zalazar dejó solo a Alexis Domínguez, quien convirtió el 2-1.

En el 2do. tiempo, Independiente intentó retomar la iniciativa pero se le complicó. Carlos Tevez ingresó a Santiago Toloza, Federico Mancuello, y Gabriel Ávalos. Y logró el empate a los 65': Federico Mancuello envió un centro y Matías Giménez Rojas otra vez: 2-2.

Independiente siguió intentando, pero sin nitidez. Al final, Felipe Aguilar bajó una pelota, que le pegó en un brazo a Carlos Arce, porque lo tenía extendido. Para el reglamento es penal. Dóvalo y Lobo Medina miraron para otro lado.