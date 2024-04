Preocupación en River: ¿Por qué Echeverri no puede completar 90'?

Con el combinado nacional disputó el partido completo ante México y Canadá Sub-17, aunque con la Sub-23 de Javier Mascherano corrió desde atrás en la consideración y alternó titularidades y suplencias.

image.png Echeverri, en un Argentina-Brasil.

¿Pero qué sucede con Claudio Echeverri cuando se pone el 'Manto Sagrado' -como le llaman los hinchas riverplatenses a su camiseta-?

El Diablito tuvo participación en 20 compromisos bajo el ala de Martín Demichelis. Se tiene en cuenta Liga Profesional 2023, playoffs de Copa de la Liga 2023 y 2024, Trofeo de Campeones 2023, Supercopa Argentina 2022/23, Copa de la Liga 2024 y Libertadores 2024.

De esos 20 duelos en los que el chaqueño dijo presente sólo completó uno, que fue en la victoria 2x1 ante Rosario Central en la primera fase de la Copa de la Liga 2024.

El medio 'SoydelMillo.com' explicó la falencia que sufre el mediocampista creativo de 18 años:

"No hay una información certera de lo que le sucede a Claudio Echeverri, pero los dolores que manifiesta son producto de calambres. Esto significa que está exigiendo su cuerpo a un rendimiento al cual no se encuentra acostumbrado. Y que deberá mejorar con el paso de los entrenamientos. Debido a que no existe otra fórmula".

image.png River necesita a Echeverri dentro del campo el mayor tiempo posible. Si no es el mejor del equipo de Demichelis, pega en el palo. (NA).

El propio futbolista dio su versión de los hechos el pasado 17/3, cuando rompió las redes por primera vez con el Millonario:

Tengo 18 años y me parece raro porque no me tengo que acalambrar, son cosas que no sé por qué me suceden. Iré mejorando día a día y dar lo mejor para poder jugar los 90 minutos Tengo 18 años y me parece raro porque no me tengo que acalambrar, son cosas que no sé por qué me suceden. Iré mejorando día a día y dar lo mejor para poder jugar los 90 minutos

Martín Demichelis

El entrenador riverplatense, Martín Demichelis, se explayó sobre la situación del Diablito Echeverri este miércoles (24/4), luego de la victoria de los suyos antes Libertad por Copa Libertadores:

Claudio llegó hasta la entrada en calor con Boca con fiebre. Se tuvo que medicar, hablé con él y estaba para arrancar. Lo hizo muy bien pero estaba desgastado por eso lo saqué. Hoy no hizo falta preguntar, levantó la mano él y dijo que no podía más. Se cansó, por eso salió Claudio llegó hasta la entrada en calor con Boca con fiebre. Se tuvo que medicar, hablé con él y estaba para arrancar. Lo hizo muy bien pero estaba desgastado por eso lo saqué. Hoy no hizo falta preguntar, levantó la mano él y dijo que no podía más. Se cansó, por eso salió

El pibe, que fue reemplazado en el entretiempo, estuvo en duda en las horas previas al choque en Paraguay, según explicó La Página Millonaria.

Embed "ECHEVERRI LEVANTÓ LA MANO Y DIJO QUE ESTABA PARA SALIR PORQUE NO PODÍA MÁS. A VECES SE CANSA"



Martín Demichelis, sobre la salida del Diablito en el entretiempo ante #Libertad. pic.twitter.com/v58aF1Se1s — TyC Sports (@TyCSports) April 25, 2024

El detalle

A continuación, el desglose de los minutos disputados por Claudio Echeverri, repartidos en los 12 partidos que defendió al Millonario en 2024:

image.png Foto: Captura Transfermarkt.

image.png Foto: Captura Transfermarkt.

