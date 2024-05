La última vez que Borussia Dortmund jugó una final de Champions

Embed - Bayern Munich 2-1 Borussia Dortmund – La final del 2013 | Lo mejor de la UEFA Champions League

Con el Estadio Wembley como sede, el marcador del ansiado duelo lo abrió Mandzukic recién a los 60 minutos, para el conjunto rojo. Un endiablado Robben (que brilló ese torneo) se coló en el área entre los muchos defensores amarillos, desbordó y deslizó un pase al centro del área chica, en donde aguardaba, solo y sin marca, el delantero croata.

El Borussia logró reponerse, y tan solo 8 minutos después un jovencito Gündogan cambió por gol un grosero penal que cometió el brasileño Dante. Faltaban 25´ largos minutos de partido y el cotejo estaba igualado.

Parecía que el encuentro se moría y la final necesitaría de alargue. Pero claro, irían a aparecer Robben y Ribéry, en una jugada memorable. El francés logró aguantar un pase largo en la puerta del área rival, y su lucidez le alcanzó para decidir dejarla de taco para un Robben que llegaba como una tromba.

Rápido, pícaro y habilidoso como él solo, el holandés aprovechó que descuidaron su marca y capturó el pase de su compañero, para enfrentar al arquero y pegarle mordido. Iban 89 minutos. El cuero entró, mansito, a la izquierda del arquero Weidenfeller.

image.png Robben, el ídolo de la final

Años después, Robben confesaría: "Aunque lo he visto 20, 30 veces siempre se me pone la piel de gallina". Nunca olvidó, tampoco, la habilidad de Ribéry: "Mucho hay que agradecerle a Franck. Está claro que yo marqué el gol, pero no hay muchos jugadores que tengan una inteligencia de juego así".

Fue un 2 a 1 final en favor del Bayern Munich, con la conquista de ese título alcanzó las 5 Champions League en su historia. Un triste Jürgen Klopp declaraba post partido: "Estoy orgulloso de mi equipo, pero en este momento lo que prevalece es la decepción. Eso es normal. Cuando luchas por algo y no lo consigues, duele".

Borussia Dortmund no sabe si se repetirá la final de la temporada 2012/2013. Para eso, el Munich primero deberá superar al durísimo Real Madrid. Mientras tanto, espera. No, todavía no. Por ahora son solo festejos y alegría por el nuevo paso conseguido. Por ahora, la ciudad de Dortmund no dormirá esta noche.