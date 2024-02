Jugadores de Boca salen del clóset: Jorge Almirón 'culpable'

“Vengo para otra vez tener ritmo, volver a jugar un poco más de minutos. Se dio esta posibilidad de poder buscar una oportunidad en otro lado y la aprovecho para agarrar ritmo devuelta”.

González, ex Boca, contra Almirón

Diego González no tuvo un paso brillante por Boca ni mucho menos. El hincha no lo recordará por su performance en cancha.

No obstante, el mediocampista, que quedó libre y jugará en Unión Española, tuvo tiempo para tirarle un palito al ex DT xeneize, Jorge Almirón. Ocurrió en la jornada del martes 6 de febrero, en declaraciones para D-Sports Radio.

Cuando no me tocaba jugar estaba enojado, caliente. Si bien tuve lesiones, quería estar. Fui mucho tiempo al banco. Javi García jugó mucho más que yo. Pero el fútbol siempre te da revancha Cuando no me tocaba jugar estaba enojado, caliente. Si bien tuve lesiones, quería estar. Fui mucho tiempo al banco. Javi García jugó mucho más que yo. Pero el fútbol siempre te da revancha

Luego, el 'Pulpo' agregó: "Jamás le voy a tocar la puerta a un entrenador para ver por qué no me pone, entrenaba para que el equipo sea competitivo y mis compañeros me decían 'Hablá, hablá, te tiene que poner, mirá lo bien que estás'".

image.png "En dos semanas me toca demostrar que siempre se han equivocado. Si fue decisión del entrenador que ni juegue por cuatro meses, que haga pensar que siempre estuve lesionado, la vida siempre te da revancha y voy a tener la oportunidad de demostrar que conmigo se equivocó", dijo Diego González. El 17/2 se enfrenta su equipo contra el Colo-Colo de Almirón.

Cuándo vuelve a jugar Boca

El elenco que dirige Diego Martínez retomó los trabajos y se prepara para recibir este sábado (10/2) a Defensa y Justicia, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga.

El horario de inicio del partido está pautado para las 19:15 de la República Argentina.