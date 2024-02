Boca: El 'Pipa Quilombetto' la pudrió de nuevo y es trending topic

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DiarioOle/status/1754639950757200361&partner=&hide_thread=false SERGIO MASSA PRESENTE



El ex Ministro de Economía y candidato a presidente está en un palco mirando el partido entre Tigre y Boca



Marcelo Carroll pic.twitter.com/VqUrgMCbMC — Diario Olé (@DiarioOle) February 5, 2024

Darío Benedetto y un palito, ¿para quién?

Finalizado el match ante Tigre, Darío Benedetto soltó declaraciones explosivas contra ex entrenadores boquenses, aunque no nombró a ninguno...

"... hay un cuerpo técnico trabajador, con muchas ganas, que le llega al jugador, (Martínez es) una persona transparente y está con el que juega, con el que no juega y eso se nota mucho en el equipo. Uno tiene que tratar de ser positivo, escucharlo y hacer lo que él quiere", indicó primeramente.

image.png "Benedetto" es tendencia en 'X'. (Foto: Captura).

En diálogo con los medios, el ex América de México lanzó:

Hacía rato que no teníamos un técnico que conviva con el equipo, que hable con el que está pintado y con el que juega todos los partidos. Es un cuerpo técnico que se mete muy adentro del plantel y está buenísimo Hacía rato que no teníamos un técnico que conviva con el equipo, que hable con el que está pintado y con el que juega todos los partidos. Es un cuerpo técnico que se mete muy adentro del plantel y está buenísimo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/HormigaXeneize/status/1754734306621063228&partner=&hide_thread=false Benedetto: "Hacía rato que no teníamos un técnico que hable con el que está pintado o el que juega todos los partidos". pic.twitter.com/SdS1x5afy8 — Hormiga Xeneize (@HormigaXeneize) February 6, 2024

No se conoce quién fue el destinatario del teledirigido. Sabemos que para Guillermo Barros Schelotto (2016-2018) y para Gustavo Alfaro (2019) no fue, por una cuestión lógica de tiempo.

Con Sebastián Battaglia el Pipa convivió unos 6/7 meses nada más y solía ser titular. Con Hugo Ibarra, sucesor de Battaglia, Benedetto también veía minutos y había signos de armonía.

Descartados el 'Negro' y el 'León', solo queda pensar que el palito fue para Jorge Almirón...

image.png Jorge Almirón se fue de Boca pocos días después de haber perdido la final de la Copa Libertadores ante Fluminense (4/11), decisión que cayó muy mal puertas adentro. (Foto: NA).

Los antecedentes negativos del 'Pipa' en Boca

El 'Pipa' tiene un expediente extenso que lo vincula con faltas de conducta e indisciplinas dentro de Boca Juniors.

Fue protagonista del 'Almendra gate': el recordado episodio en el joven con actualidad en Racing se peló con el ex DT azul y oro, Sebastián Battaglia.

Benedetto recogió el guante y prendió fuego al mediocampista: "... había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz. El caso de Agustín es algo irremediable", dijo, entre otras cosas.

image.png Benedetto y Almendra se subieron varias veces al ring.

El centrodelantero también tuvo problemas con Carlos Zambrano en el entretiempo de un Racing-Boca por la Liga Profesional 2022 que terminaría consagrando al equipo de Hugo Ibarra.

El ex Arsenal de Sarandí y el peruano salieron a disputar el complemento con cortes en la cara y evidentes rasguños en el cuello.

"Fue un guantazo, no me lo esperaba... Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve", explicó Zambrano, quien hasta fue 'comprendido' por el algunos xeneizes por ajusticiar a Benedetto. De locos...

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Sebast1an00t/status/1752490648991608957&partner=&hide_thread=false EL tiempo pone todo en su lugar, a Zambrano como el mejor peruano de la historia y a Benedetto como el tipo mas odiado del pais https://t.co/0trwzWI87s — Sebas (@Sebast1an00t) January 31, 2024

Goleadores top

Gracias a su gol ante Tigre este lunes (5/2), Darío Pipa Benedetto se subió al puesto 19 de la tabla de máximos artilleros en la historia de Boca Juniors.

El '9' alcanzó a Paulo Ângelo Valentim, con 71 goles. El brasileño lo logró en 111 apariciones, Benedetto en 162.

Así; el 'Pipa' quedó a tan solo seis gritos de igualar a Diego Latorre y a ocho de empardar a Ángel Clemente Rojas.