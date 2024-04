Independiente Medellín: El único colombiano encaminado en Conmebol

Independiente Medellín bien, el resto mal

Los dirigidos por Alfredo Arias van segundos en su grupo de Conmebol Sudamericana, pero están siguiendo resultados lógicos. Si bien perdió en los 4000 MTS de altura ante Always Ready, logró las victorias de local ante equipos difíciles como César Vallejo de Perú y Defensa y Justicia de Argentina. Si logra vencer en Perú, no perder ante el Halcón de Varela y ganar su encuentro restante de local ante los bolivianos, aseguraría su pase a la siguiente instancia. Los de Medellín aún no se consagraron en ningún torneo a nivel internacional en toda su historia.