Impresiona el crecimiento del fútbol femenino global

No obstante, la burbuja saudita es un dato a considerar en el total de transferencias del fútbol masculino, que no alcanza al fútbol femenino. Esto quiere decir que el crecimiento del fútbol femenino es más sólido que el masculino.

Con los sauditas invirtiendo US$ 1.000 millones en la ventana de transferencias del verano (boreal) 2023 para instalar su Pro League Saudi, se explica la mitad de los US$ 2.000 millones que superó el récord 2019. El fútbol femenino no tuvo ese aventón.

Los 5 grandes

Los clubes de fútbol pagaron la cifra récord de US$ 888,1 millones en comisiones por servicios de agentes en 2023, un aumento del 42,5% respecto al año anterior, según el reporte anual 'Agentes de fútbol en Transferencias Internacionales'.

Los números de FIFA representan un aumento del 48,1% respecto a 2022, cuando el gasto en transferencias comenzó a recuperarse, después de 2 años de apretarse el cinturón por la pandemia de Covid-19.

El récord anterior fue en 2019, cuando el gasto mundial en comisiones a agentes involucrados en la transferencia internacional de jugadores fue de US$ 654,7 millones. La cantidad de 2022 fue de US$ 623,2 millones.

El Top 5 de agentes (valores en euros):

Jorge Mendes (Gestifute International ); 85,88 M en comisiones y 850M en contratos.

); 85,88 M en comisiones y 850M en contratos. Jonathan Barnett (Stellar Group) ; 67,98 M en comisiones y 679,76 M en contratos.

; 67,98 M en comisiones y 679,76 M en contratos. Mino Raiola (Mino Raiola S.P.) ; 53,73 M en comisiones y 537,34 M en contratos.

; 53,73 M en comisiones y 537,34 M en contratos. Volker Struth (SportsTotal) : 39,68 M en comisiones y 396,79 M en contratos.

: 39,68 M en comisiones y 396,79 M en contratos. Todd France (Creative Artists Agency); 35,75M en comisiones y 1,20 B en contratos.

Dato: Carmine Raiola, alias Mino, famoso por su cartera de representados (desde Zlatan Ibrahimovi y Paul Pogba a Erling Haaland, Romelu Lukaku), ya falleció. Quien se encuentra al frente ahora de la empresa es su viuda, Rafaela Pimenta, tan talentosa como él.

FIFA Global Transfer Report 2023.pdf

5 datos

El Global Transfer Report revela que e efectuaron 74.836 traspasos internacionales, una cifra histórica que engloba 23.689 (31.7%) operaciones con futbolistas profesionales (hombres y mujeres) y 51.147 (68.3%) con jugadores aficionados. Aquí 5 datos: