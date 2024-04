DSports (DirecTV / DGO) tienen la Copa América completa

Vrio Corp.

Vrio Corp. es una empresa estadounidense que se encarga de administrar las operaciones comerciales de la filial latinoamericana de DirecTV (más conocida como DirecTV Latin America).

En 2015, The DirecTV Group Inc., que había sido fundada por Hughes Electronics, con Grupo Cisneros con el nombre de Galaxy Latin America, fue adquirida por AT&T, nueva matriz de DirecTV Latin America LLC, subordinada a The DirecTV Group, rebautizada DirecTV LLC.

En 2018, DirecTV Latin America cambió su nombre legal a Vrio Corp. y fue separada de su matriz para estar subordinada directamente a AT&T Latin America.

En julio de 2021, AT&T vendió Vrio Corp. al Grupo Werthein, por US$ 500 millones: las filiales de DirecTV en Sudamérica y el Caribe y la proveedora satelital Sky Brasil.

Hoy produce contenidos y posee varios canales de TV con telepuertos en Argentina, Brasil, Colombia y USA (California).

Copa América.jpg Argentina es el campeón vigente de la Copa América.

La cobertura

La cobertura de los 32 encuentros de la 48va. edición del torneo en el que participarán 16 selecciones del continente, tiene el siguiente armado base:

Grupo A: Argentina, Perú, Chile y Canadá. Grupo B: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Grupo C: Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Grupo D: Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica.

La Selección Argentina, vigente campeón, dará el puntapié inicial de la competencia el 20/06, cuando enfrente a Canadá.

La final se disputará el 14/07, en Miami (Florida).

Son 25 días de competencia, y los partidos de las selecciones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay contarán con relatos y comentarios locales.

Cada país tendrá una dupla de periodistas para narrar cada partido y ofrecer la información de los equipos desde el lugar de los hechos.