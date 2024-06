Chau invicto: A 25 años del Independiente 4-0 Boca

Una semana después, precisamente el 6 de junio de 1999, volvía a ser visitante, esta vez ante Independiente, por la fecha 17 del torneo. Boca llegaba con chances de ser campeón y el “Rojo” quería impedir eso, y se preparó para ganarle. Aunque si River no ganaba, Boca se consagraba sin jugar. Los partidos no se jugaron en simultaneo, y al final del primer tiempo Boca ya sabía que era campeón, pero eso no fue lo más interesante que pasó aquella tarde en la “Doble Visera”.