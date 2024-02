Chacarita será castigado tras el asesinato de un hincha

Se trata de Oscar Alberto Argüello, de 31 años, que fue “apresado en la casa de la mujer, en la Villa 9 de Julio”, escenario próximo a la localidad de Villa Ballester. El detenido fue remitido a sede judicial, según informó un cable emitido por la agencia estatal de noticias Télam.

De acuerdo con las pericias policiales, recogidas a través de las imágenes que suministran las cámaras, Argüello está imputado de haber acuchillado en el abdomen a Durán, de 44, que murió en la noche del sábado en el Hospital Belgrano.

“De las imágenes se constata que el sindicado Oscar Argüello tenía un objeto en sus manos con el cual habría lesionado a la víctima”, amplió un cable de la agencia oficial de noticias Télam.

“Se estableció que el individuo, denominado Negro Oscar, dio de baja sus redes sociales evidenciando una clara intención de evadir el accionar de la Justicia”.

Los antecedentes penales de Argüello

El investigado Argüello exhibía antecedentes policiales por robo en 2010 e infracciones a la Ley 23.737, que legisla el tráfico y tenencia de estupefacientes, en 2009 y 2013.

La agresión se dio en el marco de una reyerta que protagonizaron dos facciones de la barra brava, “La Famosa Banda” y “Somos familia”, mientras el equipo “Funebrero” jugaba ante Deportivo Maipú de Mendoza por la primera fecha del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

Los restos de Durán fueron velados este último lunes 05/02 en la localidad de Villa Maipú y, previo a ser sepultado, el cajón fue llevado a la misma cancha de Chacarita por algunos integrantes de la barra, como testimonio del afecto que el fallecido tenía por la divisa “tricolor”.

El presidente del club, Néstor Di Pierro, concurrió a la sala velatoria a entregar el pésame y saludar a “familiares y amigos de un hincha de Chaca de toda la vida”, tal como manifestó en declaraciones a la prensa.

Las palabras del vice de Chacarita

El vicepresidente de Chacarita Juniors, Daniel Tujsnaider, calificó este martes (06/02) al crimen del hincha Jorge Durán como “un hecho lamentable” y se manifestó “muy triste” por la situación que conmocionó a la institución.

“Sucedió un hecho lamentable en el partido del sábado (contra Deportivo Maipú de Mendoza); estoy muy triste por la situación. Un poco esperanzado ahora con la detención del presunto asesino”, expresó Tujsnaider, en diálogo con Radio FMQ, tras el asesinato de Durán.

“Los hinchas se hicieron presentes, pidieron pasar, y bueno, pasaron”, expresó sobre el velatorio de Durán, que se realizó en el estadio de Chacarita Juniors.

“Primero nos preocupa la situación de la familia y toda la violencia del fútbol argentino que hay. Nosotros brindamos toda nuestra colaboración. Lamentablemente sucedió este hecho que siguió en la calle, pero Chacarita se pone a disposición de la Justicia. Estos hechos no hacen más que entorpecer lo logrado por la gestión. La gente está convencida que nosotros no queremos más violencia, los violentos no tienen cabida en Chacarita”, expresó Tujsnaider.

“No es difícil hacerle frente a la violencia. La lucha es una sola y hay que erradicarlos del fútbol (a los barras). El que dice que es barra o violento no quiere ver fútbol, va a hacer daño. No era un barra, era socio del club (por Jorge Durán). Él solo fue a separar y fue herido ahí. Lamentablemente murió de camino al hospital. El presunto asesino (Oscar Arguello) está detenido desde anoche”, reflexiono Tujsnaider sobre el suceso.

Ante la posible clausura del estadio, el vicepresidente de Chacarita declaró lo siguiente: “Sería lamentable que hagan eso porque hay mucha gente que está haciendo mucho esfuerzo pagando cuotas sociales y abonos para ayudar al club y clausurarse el estadio sería un golpe de gracia para nosotros”.

El asesinato de Durán

El simpatizante de Chacarita Juniors, Jorge Durán, recibió en la tarde de este último sábado 03/02 una puñalada en plena tribuna y murió minutos después en el hospital, tras involucrarse en una pelea interna de la barra brava del club de San Martín, ocurrida durante el primer tiempo del partido con Deportivo Maipú de Mendoza por el torneo de la Primera Nacional.

Durán, de 43 años, recibió una herida de arma blanca en el pecho, según el parte policial firmado por el comisario Antonio Orellano.

El hincha quedó tirado al pie de las escaleras de la tribuna local del estadio del “Funebrero” y fue trasladado de urgencia en ambulancia hasta el Hospital Provincial General Manuel Belgrano, ubicado a 2,5 kilómetros, dentro del mismo partido bonaerense.

Los médicos no pudieron estabilizarlo producto de la descompensación que presentaba por la abundante pérdida de sangre. En el nosocomio estaba acompañado de su hijo Javier Agustín Durán.

El incidente ocurrió a las 17:45 de ese mismo sábado 03/02 cuando transcurría el primer tiempo del partido con Maipú, uno de los diez con los que continuaba este sábado la primera fecha de la segunda división del fútbol argentino.

En la cabecera que habitualmente ocupa “La Famosa Banda de San Martín”, barra brava de Chacarita, se desató una pelea por motivos todavía desconocidos, de la que participaron un número indeterminado de personas.

El enfrentamiento a golpes de puño se trasladó desde la popular hasta la calle y en medio de los disturbios se individualizó a Durán, herido de muerte.

Al finalizar la primera parte del juego, el jefe del operativo policial le comunicó lo sucedido al árbitro Pablo Giménez en una reunión mantenida en el vestuario.

El partido estuvo demorado por más de 20’ mientras los hinchas del “Funebrero” presentes en el estadio buscaban información de lo sucedido en los celulares. Finalmente, se reanudó al recibir el árbitro garantías para su continuidad.

En el informe policial se registró que el personal de Infantería no intervino con el uso de armas ni con gases lacrimógenos.

La fiscal Gabriela Disnan, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) del Departamento Judicial de San Martin, interviene en la causa del hecho caratulado como “homicidio”.

La funcionaria se trasladó hasta el estadio ordenar las pericias y recoger las pruebas que faciliten la investigación, según reprodujo un cable de la agencia de noticias Télam.

Al cabo del partido, la institución de San Martín publicó un comunicado en sus redes sociales: “El Club Atlético Chacarita Juniors manifiesta su más enérgico repudio a los hechos de público conocimiento acaecidos en la jornada del día de hoy. A los fines de esclarecer lo acontecido, se puso a disposición de las autoridades policiales y de APREVIDE (Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte), las cámaras de seguridad del estadio”.

“Trabajaremos junto a las autoridades y en el caso que haya socios que hayan participado de los hechos, se procederá a expulsarlos de por vida de la institución, ya que nada tienen que ver con los valores que pregonamos”, se comprometió el club en su mensaje oficial.

La barra de Chacarita, dividida en dos bandos (“La Famosa Banda” y “Somos Familia”) tiene un largo historial de antecedentes internos por el control de la tribuna. El más reciente se había registrado en junio del año pasado en La Rioja durante un encuentro con Talleres de Córdoba por la Copa Argentina.

El partido del “Funebrero” ante Maipú se completó con triunfo del local por 2-0, con tantos de Matías Pisano, de penal, y Ramiro Costa, ambos en el primer tiempo.

Antes de los hechos de violencia, en el estadio de Chacarita se vivieron momentos de intensa emoción por el homenaje al capitán del equipo, Luciano Perdomo, que se recupera de un grave accidente automovilístico sufrido el 22 de enero pasado.