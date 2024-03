Cavani rompió la racha y se defendió: "Con trabajo y dedicación"

CAVANIROMPIOLARACHAYSEDEFENDIOCONTRABAJOYDEDICACIONFOTO2.jpg Edinson Cavani habló tras la goleada de Boca frente a Belgrano de Córdoba 3-2 y se defendió de las críticas: “Se sale con trabajo y dedicación”. (Foto: Noticias Argentinas/PRENSA BOCA)

Cavani habló de la sequia de goles

En lo que respecta a su sequía de cinco meses sin gritar gol, fue determinante: “De ese momento se sale con trabajo y dedicación. Ya son muchos años que uno anda atrás de la pelota. Me quedo feliz por todo”.

Al haber anotado un “triplete”, el “Charrúa” contó cual será el destino para la pelota: “Va para mi familia. Es la que está, la que día a día te banca, te apoya. Son los invisibles que nos soportan, que nos aguantan cuando pasamos momentos difíciles. Creen más que nadie porque saben lo que uno trabaja para revertir estás situaciones”.

Cavani tuvo palabras de elogio para Riquelme

También se le preguntó por la felicidad del cuerpo técnico de Diego Martínez y de sus compañeros de equipo, a lo que respondió: “Todos deseamos ganar, salir de la mala racha. Ellos (CT y jugadores) son mi segunda familia”.

Por último, habló de Juan Román Riquelme, presidente de Boca, quien lo fue a buscar cuando militaba en Valencia de España: “Siempre me da la confianza. No hace ni un mes, ni dos, ni cinco. Hace más de dos, tres años me convenció para venir. Era por una cuestión de confianza que quiso que viniera. Estoy feliz de que las cosas vayan bien. Nos lo merecemos”.

Cavani rompió su sequía goleadora

El delantero uruguayo Edinson Cavani, que venía de una sequía goleadora, logró romper la mala racha con tres tantos: desde el punto del penal para el primero, uno con una definición magistral y otro como goleador para desatar la euforia en La Bombonera.

El protagonismo de Cavani se hizo aún más evidente con su segundo tanto, aprovechando una oportunidad dentro del área para anotar con la frialdad característica de un goleador.

La conexión entre Cristian Medina y Luca Langoni fue clave en la jugada que derivó en el penal a favor de Boca, cuando Santiago Longo derribó al joven volante en el área. Edinson Cavani tomó la responsabilidad desde los doce pasos y con un potente disparo cruzado logró igualar el marcador, poniendo fin a una racha sin goles que se extendía desde octubre del año anterior, frente a Talleres.

Unos minutos después, el goleador uruguayo quedó solo en el área chica, después de una jugada por la derecha de Miguel Merentiel, y estableció el 3 a 1 y su triplete personal después de meses sin convertir.

Con este triplete histórico, Cavani no solo contribuyó al triunfo de Boca sobre Belgrano, sino que también reafirmó su calidad como uno de los referentes ofensivos del equipo.

¿Qué te parece? pic.twitter.com/E4ry4zblJ8 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 4, 2024

¿Cómo quedó Boca en las posiciones?

Con esta victoria, el “Xeneize” sumó 13 puntos y quedó a seis unidades de diferencia del puntero, Godoy Cruz de Mendoza, con 19. Ahora, Boca quedó a tan solo 1 de la zona de Playoffs. El “Pirata” quedó en el fondo de la tabla con 6 puntos.

En la próxima fecha, Boca Juniors visitará a Unión, en Santa Fe, el miércoles desde las 19.15, mientras que, Belgrano recibirá a Defensa y Justica en Córdoba, el jueves a las 21.15.