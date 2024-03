Alexis Mac Allister explotó contra Gorosito/Fabbiani: "¿Por qué no están en Europa?"

ALEXISMACALLISTEREXPLOTOCONTRAGOROSITOFABBIANIPORQUENOESTANENEUROPAFOTO1.jpg Alexis Mac Allister, jugador del Liverpool y de la Selección Argentina, explotó contra Néstor Gorosito y Cristián Fabbiani sobre el fútbol europeo.

Alexis Mac Allister redobló la apuesta sobre Gorosito/Fabbiani

Al rato, el ex volante de Argentinos Juniors realizó un llamativo análisis cuando le preguntaron sobre lo que sentía internamente cuando escuchaba a los especialistas ubicarlo entre los mejores mediocampistas del planeta. “Me da un poco de vergüenza y trato de no enfocarme en eso, porque si uno se focaliza en esas cosas cuando todo va bien, también puede hacerlo cuando la situación vaya mal. Trato de mantenerme tranquilo y sereno. Pienso en seguir trabajando y mejorando, aunque soy consciente de que estoy en un gran presente gracias a mis compañeros que me apoyan y me ayudan para que eso pase”, deslizó.