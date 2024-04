2 humillaciones de Ramón Díaz: Quiso volver pero estaba Pedro Martins

Paulo André, mano derecha de Ronaldo, es el jefe de operaciones del holding de Ronaldo y elige los jugadores de los clubes Cruzeiro y Real Valladolid, y el comité técnico.

Ramón y Emiliano Díaz intentaron una reunión con la gerencia del Vasco da Gama para formalizar el pedido de continuar en el comando del Cruz-Maltino. Sin embargo, fueron informados telefónicamente por el director general, Lúcio Barbosa, que no era posible, según el diario deportivo Lance.

Al final de la derrota sufrida por 4-0 en São Januário ante Cricíúma en el Campeonato Brasileño, Ramón y Emiliano Díaz comunicaron al director técnico Clauber Rocha su intención de dejar Vasco.

La dirección del Vasco intentó disuadirlos de la idea de dejar el Vasco, pero ambos se mostraron irreductibles.

Pero luego hablaron con el plantel, los jugadores "se quedaron impactados" por la información, y les pidieron que se quedaran.

A la vez, la Comisión Directiva difundió un comunicado informando al plantel que los Díaz abandonarían el club.

Cuando los Díaz intentaron retractarse, el comunicado ya estaba circulando.

Los Díaz entendieron que había una trampa y realizaron una explosiva rueda de prensa en la que Ramón y Emiliano dijeron haber sido "despedidos por Twitter" y se quejaron de una falta de respeto por parte de Vasco.

En el Vasco, esas declaraciones provocaron enojo, y acusaron a Ramón y Emiliano de provocar una crisis institucional.

Mal momento

Después del 4 a 0 en São Januário el pasado sábado (27/04), el ambiente en Vasco no es bueno. Los aficionados se encuentran muy disconformes. Ya sufrieron mucho en la temporada anterior, cuando estuvieron al borde del descenso y se salvaron en la última fecha. Descendió el Santos FC.

Recién llegado, Pedro Martins intentó calmar los ánimos:

"Todo el mundo sabe que el resultado que pasó no representa a nadie aquí. Como dijo Maicon, vamos a Fortaleza con un comportamiento diferente. No podremos salir de esta situación si no estamos unificados".

Vasco recibe el miércoles (01/05), a las 19:00 al Fortaleza, en Castelão. El partido será válido por la Copa de Brasil.