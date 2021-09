Paulo Freire es un Doodle que ya tiene 100 años

director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de la Industria;

licenciado en Letras y Doctor en Filosofía e Historia de la Educación en 1959, con la tesis 'Educación y Actualidad Brasilera', base de su método: todo proceso educativo debe partir de la realidad que rodea a cada individuo.

Entonces ocurrió el golpe de Estado en Brasil -la llamada 'Revolución del '64- contra lo que se describió como "el peligro comunista", su actividad fue considerada 'subversiva' y él tuvo que abandonar su actividad y buscar refugio en el extranjero.

Logró que lo aceptaran en Chile -donde participó de diversos planes del gobierno democristiano de Eduardo Frei, luego en el Programa de Educación de Adultos del Instituto Chileno para la Reforma Agraria (ICIRA)- y aprovechó su tiempo libre para la escritura de 'Pedagogía del Oprimido', obra clave que no gustó a los propios funcionarios demócratacristianos que le habían dado asilo en Chile.

paulo-freire-2jpg.jpg

Conceptos:

Enseñar exige saber escuchar.

Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso, aprendemos siempre.

Nadie educa a nadie —nadie se educa a si mismo—, los hombres se educan entre si con la mediación del mundo.

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.

No hay enseñanza sin investigación ni investigación sin enseñanza.

Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando.

Aceptar y respetar la diferencia es una de esas virtudes sin las cuales la escucha no se puede dar.

Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho.

Mi visión de la alfabetización va más allá del ba, be, bi, bo, bu. Porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que está el alfabetizado.

El regreso

Profesor en la Universidad de Harvard, colaboró con grupos dedicados a la reforma educativa en los ámbitos rurales y urbanos.

En 1970 se trasladó a Ginebra (Suiza), donde trabajó en los programas de educación del Consejo Mundial de las Iglesias, su domicilio particular durante años.

Después de 16 años de exilio, en 1980 volvió a Brasil, y trabajó tanto en la Universidade Estadual de Campinas como en la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.

Inclusive fue secretário de Educação en el municipio paulista.

En 1986, él recibió el premio internacional 'Paz y Educación', de la UNESCO. Ya era doctor honorífico por una veintena de universidades del mundo.

La pedagogía humanista propuesta por Paulo Freire tiene 2 tiempos:

Cuando los oprimidos desvelan el mundo de la opresión y se comprometen con su transformación, y

Cuando los individuos modificaron su realidad y acceden a la pedagogía en proceso de permanente liberación.

En 'Pedagogía del Oprimido', él propone la autonomía como fundamento pedagógico en la escuela.

paulo freire.png Paulo Freire: "Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer."

Ideas de Paulo Freire:

El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas.

El educador democrático no puede negarse al deber de reforzar, en su práctica docente, la capacidad crítica del educando, su curiosidad, su insumisión.

Mi papel fundamental, al hablar con claridad sobre el objeto, es incitar al alumno para que él, con los materiales que ofrezco, produzca la comprensión del objeto en lugar de recibirla, integralmente, de mí.

La educación no cambia al mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo.

Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer.

Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indagó. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad.