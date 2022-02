No ganó la beca para médico y fue héroe de la Humanidad

desmond tutu 3.jpg Humanidad bendecida: Desmond Tutu y la alegría de servir.

La Iglesia

Hasta 1958 trabajó como profesor de secundaria en el Instituto Bantú, de Johannesburgo. Entre 1958 y 1960 estudió Teología en el St. Peters Theological College de Rosettenville. Fue ordenado diácono en diciembre de 1960 en la Catedral de Santa María en Johannesburgo.

La iglesia anglicana es una mezcla entre el catolicismo y el protestantismo -idea del monarca británico Enrique VIII, enfrentado al Vaticano (papa Clemente VIII) por uno de sus divorcios (quería anular el que había contraído con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena), por lo que promovió erigir una monarquía teocrática.

Enrique VIII provocó la separación de Inglaterra del Obispado de Roma y se declaró único y supremo jefe de la iglesia inglesa, Anglicana.

No había obispos negros, sólo blancos.

Pero había negros convencidos de que Jesús los incluía y esto empezó a reproducir en África

La iglesia negra

El sermón negro

La liturgia negra

La adoración negra

El evangelio negro.

El ascenso

Tutu y su esposa abandonaron la profesión docente por la Ley de Educación Bantú para promover su sistema de apartheid de segregación racial y dominación blanca.

Tutu decidió convertirse en sacerdote anglicano.

En enero de 1956, su solicitud para unirse al Gremio de Ordenadores fue rechazada a causa de sus deudas financieras.

El industrial Harry Oppenheimer pagó las cuentas de Tutu y él fue admitido en el Colegio Teológico de San Pedro en Rosettenville.

Tutu vivía allí mientras su esposa se mudaba para formarse como enfermera en Sekhukhuneland y sus hijos vivían con sus padres en Munsieville.

En diciembre de 1960, el obispo Edward Paget ordenó a Tutu como sacerdote anglicano en la Catedral de Santa María.

Tutu fue nombrado coadjutor asistente en la parroquia de St Alban, Benoni, lo que le permitió una casa para reunir, por fin, a su esposa e hijos. Él logró un salario de 66% de sus pares blancos.

En 1962, Tutu fue transferido a la Iglesia de San Felipe en Thokoza, y se comenzó a debatir por qué no incorporar más negros a responsabilidades eclesiásticas.

Entonces, Aelfred Stubbs propuso que Tutu se formara como profesor de Teología en King's College London (KCL) y lo pagaría el Fondo de Educación Teológica (TEF) del Consejo Misionero Internacional.

El gobierno concedió a los Tutus permiso para mudarse a Gran Bretaña, donde llegaron en septiembre de 1962.

En 1966, Tutu y su familia se mudaron a Jerusalén Este, donde estudió árabe y griego en St George's College. Luego regresaron a Sudáfrica y él enseñó en el Seminario Teológico Federal (Fedsem).

desmond tutu nelson mandela.jpg Desmond Tutu y Nelson Mandela: Llegaron bastante tarde y se fueron muy rápido.

Teología Negra

En agosto de 1968, Tutu dio un sermón comparando la situación de Sudáfrica con la del Bloque del Este, y las protestas contra el apartheid con la Primavera de Praga.

En septiembre, los estudiantes de Fort Hare realizaron una sentada de protesta por las políticas de la administración de la universidad, policías con perros rodearon a los estudiantes y Tutu se metió entre la multitud para orar con los manifestantes, obligando a la policía a abstenerse de realizar más acciones hasta que la tensión disminuyera.

En enero de 1970, Tutu se marchó a la Universidad de Botswana, Lesotho y Swazilandia (UBLS), que le ofreció el doble del salario que ganaba en Fedsem.

El Fondo de Educación Teológica (TEF) del Consejo Misionero Internacional le ofreció a Tutu un trabajo como su director para África, un puesto que requería mudarse a Inglaterra. Las autoridades sudafricanas le negaron el permiso para irse porque lo miraban con recelo desde las protestas estudiantiles de Fort Hare. Al final obtuvo el permiso.

El trabajo de Tutu consistía en evaluar las subvenciones para instituciones de formación teológica y estudiantes. Por este motivo recorrió África a principios de la década de 1970, y escribió relatos de sus experiencias.

La teología de Tutu por estas experiencias en África y su descubrimiento de la Teología de la Liberación. Él se sintió atraído por la Teología Negra que describió como "una teología comprometida, no académica, desapegada. Es una teología de nivel visceral, relacionada con las preocupaciones reales, los problemas de vida y muerte del hombre negro".

En 1975, Tutu fue nominado para nuevo obispo de Johannesburgo, perdió frente a Timothy Bavin pero éste le ofreció reemplazarlo como deán de la Catedral de Santa María, Johannesburgo, el primer hombre negro en ese lugar jerárquico.

Tutu no vivió en la residencia del decano oficial en el suburbio blanco de Houghton sino en una casa de clase media en el municipio de Orlando West, Soweto, área negra en gran parte empobrecida.

Tutu usó su posición para hablar sobre temas sociales, respaldando un boicot económico internacional a Sudáfrica por el apartheid. Él se reunió con líderes de Black Consciousness y Soweto, y compartió una plataforma con la activista contra el apartheid Winnie Mandela para oponerse a la Ley de Terrorismo del gobierno de 1967.

Luego realizó una vigilia de 24 horas por la armonía racial en la catedral donde oró por los activistas detenidos y en mayo de 1976, escribió al primer ministro BJ Vorster advirtiendo que si el gobierno mantenía el apartheid, el país estallaría en violencia racial.

6 semanas después comenzó el levantamiento de Soweto. En los siguientes 10 meses, 660 personas fueron asesinados, la mayoría menores de 24 años.

Tutu estaba molesto por la falta de indignación de los sudafricanos blancos y lo planteó en su sermón dominical, afirmando que el silencio de los blancos era "ensordecedor".

desmond tutu 6.jpg Desmond Tutu en la movilización contra el apartheid.

El Premio

John Rees renunció como secretario general del Consejo de Iglesias de Sudáfrica, Tutu fue nominado pero eligieron a John Thorne, quien renunció 3 meses después. Entonces, Tutu fue elegido secretario general.

Los Tutu regresaron a su antigua casa en Orlando West, ahora comprada para ellos por un donante extranjero anónimo. Leah obtuvo empleo como subdirectora del Instituto de Relaciones Raciales.

Tutu testificó en nombre de una célula capturada de Umkhonto we Sizwe, grupo armado contra el apartheid vinculado al prohibido Congreso Nacional Africano, aunque estaba comprometido con la no violencia.

Él expresó la opinión de que una lucha armada contra el gobierno de Sudáfrica tenía pocas posibilidades de éxito, pero también acusó a las naciones occidentales de hipocresía por condenar a los grupos armados de liberación en el sur de África mientras elogiaban a organizaciones similares que operaron en Europa durante la 2da. Guerra Mundial.

Tutu firmó una petición pidiendo la liberación de Nelson Mandela.

En marzo de 1980, el gobierno confiscó su pasaporte, provocando el reclamo del Departamento de Estado de USA.

Thorne fue arrestado en mayo, Tutu y Joe Wing encabezaron una marcha de protesta, fueron arrestados, encarcelados y multados.

Luego hubo una reunión entre 20 líderes religiosos, el 1er. Ministro PW Botha y 7 ministros. Los líderes clericales instaron al gobierno a poner fin al apartheid. Tutu señaló que "Moisés fue al faraón repetidamente para asegurar la liberación de los israelitas".

La efervescencia era imparable. En 1981, mientras Tutu se dirigía a 15.000 negros en el funeral del abogado de derechos civiles Griffiths Mxenge, la multitud atacó a un presunto agente del gobierno. Tutu se arrojó sobre el hombre postrado y exigió que la multitud cesara su violencia hacia él. Tutu llevó al hombre a su propio automóvil y lo alejó.

El gobierno le devolvió el pasaporte a Tutu y fue de gira por Europa y América del Norte. Lo recibió el secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, dio un sermón en la Abadía de Westminster y conoció al papa Juan Pablo II. A su regreso a Sudáfrica. En USA ya se lo comparaba con Martin Luther King Jr., aunque los conservadores blancos como Pat Buchanan y Jerry Falwell dijeron que era un comunista.

desmond-tutu3.jpg Desmond Tutu y la alegría de la igualdad racial y social.

En agosto de 1983, se convirtió en patrocinador del nuevo Frente Democrático Unido (UDF) contra el apartheid. Todavía faltaba 1 año para ganar el Premio Nobel de la Paz 1984 -había sido nominado en 1981, 1982 y 1983- y 2 años para la noticia motivo de esta nota.

Después de que Timothy Bavin se retirara como obispo de Johannesburgo, Tutu estuvo entre los 5 candidatos a su reemplazo. El bloque de votantes laicos blancos votó en contra de su candidatura. Pero un sínodo de obispos decidió darle el papel a Tutu. Tutu fue entronizado 6to. obispo de Johannesburgo en la Catedral de Santa María el 03/02/1985. La diócesis más grande del país, 102 parroquias y 300.000 feligreses, de los cuales el 80% eran negros.

En su sermón inaugural, Tutu declaró que llamaría a la comunidad internacional a ejecutar sanciones económicas contra Sudáfrica a menos que el apartheid no fuera desmantelado antes de 24 meses:

No tengo ninguna esperanza de un cambio real de este gobierno a menos que sean forzados. Nos enfrentamos a una catástrofe en esta tierra y sólo la acción de la comunidad internacional ejerciendo presión puede salvarnos. Nuestros hijos se están muriendo. Nuestra tierra está sangrando y ardiendo, por lo que llamo a la comunidad internacional a aplicar sanciones punitivas contra este gobierno para ayudarnos a establecer una nueva Sudáfrica: no racial, democrática, participativa y justa. Esta es una estrategia no violenta para ayudarnos a hacerlo. Todavía hay mucha buena voluntad en nuestro país entre las razas. No seamos tan desenfrenados en destruirlo. Podemos vivir juntos como un pueblo, una familia, en blanco y negro juntos. No tengo ninguna esperanza de un cambio real de este gobierno a menos que sean forzados. Nos enfrentamos a una catástrofe en esta tierra y sólo la acción de la comunidad internacional ejerciendo presión puede salvarnos. Nuestros hijos se están muriendo. Nuestra tierra está sangrando y ardiendo, por lo que llamo a la comunidad internacional a aplicar sanciones punitivas contra este gobierno para ayudarnos a establecer una nueva Sudáfrica: no racial, democrática, participativa y justa. Esta es una estrategia no violenta para ayudarnos a hacerlo. Todavía hay mucha buena voluntad en nuestro país entre las razas. No seamos tan desenfrenados en destruirlo. Podemos vivir juntos como un pueblo, una familia, en blanco y negro juntos.