Murió Richard Chamberlain, el eterno galán de la televisión y el cine clásico

Richard Chamberlain, un galán que marcó época

Chamberlain nació en una familia con raíces alemanas, y desde muy joven, ya sabía que su destino no estaba en los estudios de arquitectura o en el mundo de los negocios, sino en la actuación. En 1961, dio el gran golpe con su papel del Dr. James Kildare en la serie Dr. Kildare (1961-1966). Ahí arrancó todo, se transformó en un ídolo de los adolescentes y la fama le llegó al instante. Pero además de ser un galán, Chamberlain también tenía una voz con la que conquistaba. Además de protagonizar la serie, cantó el tema musical "Three Stars Will Shine Tonight", el cual pegó fuerte y hasta entró al Top 10 de Billboard.