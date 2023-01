Fantasmas de Wagner PMC rompen defensa de Ucrania en Soledar

La Batalla de Soledar comenzó a principios de agosto de 2022, con las fuerzas rusas capturando gran parte de la localidad en septiembre, pero luego no pudieron doblegar la resistencia de Ucrania.

soledar.jpg Feroces combates rodeando Soledar.

La ofensiva

La viceministra de Defensa de Ucrania, Anna Malyar, escribió en su canal en Telegram el 09/01/2023 que los combatientes de Wagner PMC lanzaron un “poderoso asalto” contra las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Soledar, distrito de Artemivsk / Bakhmut, región de Donetsk.

Según ella, después de un intento fallido de capturar Soledar, las fuerzas rusas se retiraron, se reagruparon y reingresaron al combate cambiando de táctica, con soldados de Wagner PMC, artillería, sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple y morteros.

Durante el alto el fuego unilateral declarado por las autoridades rusas los días 6 y 7 de enero, Wagner PMC, que no está formalmente subordinado al Ministerio de Defensa ruso, rompió las defensas del ejército ucraniano en Soledar.

En Telegram, poco antes, la fuerza de fronteras de Ucrania había lamentado la muerte de su coronel Yuriy Yurchik, cerca de Soledar, atacado por fuerzas rusas donde dirigía la defensa de los bunkers ucranianos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo un mensaje de video por Telegram que se estaban transfiriendo refuerzos hacia Artemivsk (en ucraniano Bakhmut) y Soledar.

Malyar informó de "una gran cantidad de grupos de asalto formados a partir de las mejores reservas" -de Wagner PMC- “están literalmente avanzando sobre los cadáveres de sus propios soldados, utilizando masivamente artillería, múltiples lanzacohetes y morteros, cubriendo incluso a sus propios combatientes con fuego”.

soledar.png En negro, la línea de contacto. Lugares de combate en puntos rojos y uno es Soledar.

Los paramilitares

Wagner Private Military Company o Wagner PMC es una organización paramilitar rusa similar a los contratistas del Pentágono, integrada por soldados de fortuna o mercenarios y presidiarios a los que se les ofrece la posibilidad de recuperar su libertad luego de cumplir el servicio.

Wagner PMC opera más allá de la ley porque los contratistas militares privados están oficialmente prohibidos en Rusia. Entonces, para el Kremlin, Wagner PMC no existe.

Wagner PMC ha sido comparado con Academi, la empresa de seguridad estadounidense antes conocida como Blackwater.

Dmitriy Valeryevich Utkin, teniente coronel y comandante de brigada de la unidad de fuerzas especiales 700º Destacamento Spetsnaz Independiente -2da. Brigada Independiente- de la Dirección Principal de Inteligencia de Rusia o GRU y veterano de la 1ra. y 2da. Guerra Chechena, creó Wagner PMC.

Hacia 2013 Utkin trabajaba para Moran Security Group, empresa privada de veteranos de guerra rusos que participaba en misiones de seguridad y entrenamiento en todo el mundo, en especial contra la piratería.

Los directivos de Moran crearon Slavonic Corps, con sede en Hong Kong, que enrolaba contratistas para "proteger los campos petroleros y los oleoductos" en Siria, que estaba en guerra civil.

Así fue como Utkin llegó a Siria aunque el GRU arrestó a algunos miembros de Slavonic Corps por actividad mercenaria ilegal.

Pero en 2014, ya había creado Wagner PMC, organización que participó en la anexión de Crimea y ejecutó acciones en la región de Lugansk.

Los miembros del Grupo Wagner dicen que Utkin es un 'Rodnover', un creyente de la fe nativa eslava, movimiento religioso pagano moderno.

En diciembre de 2016, Utkin fue fotografiado con el presidente Vladimir Putin en una recepción en el Kremlin en honor a los condecorados con la Orden del Valor y el título de Héroe de la Federación Rusa, junto con Alexander Kuznetsov, Andrey Bogatov y Andrey Troshev.

utkin.webp Diciembre de 2016, Dmitry Utkin (ext. der.) con Vladimir Putin, Alexander Kuznetsov, Andrey Bogatov y Andrey Troshev: el germen de Wagner PMC.

Kuznetsov fue el comandante de la 1ra. Compañía de Reconocimiento y Asalto de Wagner PMC.

Bogatov fue el comandante de la 4ta. compañía de Reconocimiento y Asalto.

Troshev fue director ejecutivo o CEO de Wagner PMC.

En agosto de 2017, el periódico turco Yeni Afak especuló que Utkin era un testaferro.

Agencias rusas de noticias identifican al empresario Yevgeny Prigozhin, muy cercano a Vladimir Putin, como financista de Wagner PMC.

Prigozhin negó cualquier comunicación con Wagner PMC hasta septiembre de 2022, cuando admitió a la publicación VKontakte haber participado en la creación de la organización:

Yo mismo limpié las armas viejas, arreglé los chalecos antibalas y encontré especialistas que pudieran ayudarme con esto. A partir de ese momento, el 01/05/2014, nació un grupo de patriotas, que luego se llamó batallón Wagner. Yo mismo limpié las armas viejas, arreglé los chalecos antibalas y encontré especialistas que pudieran ayudarme con esto. A partir de ese momento, el 01/05/2014, nació un grupo de patriotas, que luego se llamó batallón Wagner.

Curiosamente, Prigozhin había demandado a las publicaciones opositoras Bellingcat, Meduza y Echo of Moscow por afirmar que él estaba detrás de Wagner PMC.

prigozhin.jpg Yevgeny Prigozhin, buscado por el FBI.

El combate

Agencia de noticias RIA, de Moscú: "Soldados de Wagner PMC avanzan a diario en el área de las ciudades estratégicamente importantes de Soledar y Artemovsk en la RPD (Donetsk), dijo Apta Alaudinov, comandante de las fuerzas especiales de Akhmat y subcomandante del 2do. cuerpo de ejército de la Milicia Popular de la LPR (Lugansk), a Canal Uno. Según él, la unidad hace "un gran trabajo, destruyendo una gran cantidad de enemigos y avanzando todos los días con buenos pasos, hacia adelante".

Creo que en los próximos días escucharemos sobre la liberación de Soledar y Artemovsk, entre otras cosas, porque los de Wagner PMC pudieron lograr un resultado bueno en aquellas áreas especialmente significativas directamente para la logística de las formaciones ucranianas. Creo que en los próximos días escucharemos sobre la liberación de Soledar y Artemovsk, entre otras cosas, porque los de Wagner PMC pudieron lograr un resultado bueno en aquellas áreas especialmente significativas directamente para la logística de las formaciones ucranianas.

Al mismo tiempo, él expresó la opinión de que la decisión de Ucrania de enviar refuerzos solo aumentará sus pérdidas.

Ivan Filiponenko, de la Milicia Popular de Lugansk, informó que unidades de Ucrania se están retirando de las áreas urbanas de Soledar, donde permanecen mercenarios polacos.

El lunes 09/01, se informó que Rusia había ocupado el pueblo de Bakhmutskoye, al noreste de Artemovsk / Bakhmut, que es un importante centro logístico de las tropas ucranianas porque confluyen una red de carreteras y vías férreas.

Wagner PMC, después de haber ocupado el pueblo de Yakovlevka en diciembre, avanzó hasta Soledar y hacia el noreste a principios de enero. Ahora amenaza con cortar el camino a Seversk.

El 6 y 7 de enero, tropas de Wagner PMC ocuparon una parte importante de Soledar y la circunvaló, en una operación de pinzas, desde el norte y el sur.

El 08/01, las fuerzas de Ucrania lograron estabilizar la línea del frente redistribuyendo refuerzos que llegaron desde Artemovsk / Bakhmut.

Sin embargo, luego, el frente alrededor de Artemovsk / Bakhmut quedó en peligro de colapso.

Las unidades de Ucrania se ubicaron en el centro de Soledar, en el área de edificios de gran altura.

Wagner PMC ya capturó varios edificios altos y el área cerca de la estación del ferrocarril, en el centro.

A la vez, desde el sur de Soledar, destacamentos de Wagner PMC avanzan hacia el pueblo de Krasnaya Gora, para aislar a Artemovsk / Bakhmut de Kramatorsk, la base principal en Donbas.

Según la web opositora rusa Meduza, Wagner PMC aún está lejos de capturar Artemovsk / Bakhmut: al sur de la ciudad no logra superar el área fortificada ucraniana en dirección al pueblo de Klescheevka.

Sin la captura de Kleshcheevka, el cerco y la captura de Artemovsk / Bakhmut es imposible.

Los destacamentos de Wagner PMC ingresaron a Klescheevka el 06/01 pero no pudieron establecerse.

Probablemente por este motivo, el grupo de ataque se enfocó en Soledar, al norte de Artemovsk / Bakhmut, especuló Meduza.

Los ucranianos dicen que incluso la caída de Artemovsk / Bakhmut no provocará el colapso de su línea de defensa en Donbas porque las Fuerzas Armadas de Ucrania ya tienen lista una nueva línea de defensa hacia el oeste y el sur, en el área de las colinas, cerca del ciudad de Chasov Yar.

Pero la captura de Artemovsk / Bakhmut y Soledar abrirá la perspectiva de que las fuerzas rusas ataquen Toretsk, en el sur; y Seversk, en el norte.

Artemovsk / Bakhmut fue visitada en diciembre por el presidente Volodymyr Zelensky para demostrar, previo a su viaje a Washington DC, que tenía el control de los acontecimientos. Por ese motivo tiene un interés político muy particular.

soledar5.png Minas de sal de Soledar, obstáculo significativo para las fuerzas terrestres rusas. Las minas tienen 200 Km de túnel, a una profundidad de 288 m y muchas de las cámaras tienen 30 metros de altura. La más grande, 100 m de largo por 40 m de ancho y 40 m de alto.

La organización

Wagner PMC entrena a su personal en una instalación del Ministerio de Defensa ruso en Molkino, Krasnodar Krai.

Las barracas de Wagner PMC no están vinculadas oficialmente al Ministerio de Defensa ruso, y los documentos judiciales los describen como un campamento de vacaciones para niños.

Según un informe publicado por el mensuario ruso 'Sovershenno Sekretno', la empresa que contrató personal para Wagner PMC no tenía un nombre identificado y su dirección legal se ubicaba cerca del asentamiento militar Pavshino, en Krasnogorsk.

En diciembre de 2021, la revista 'New Lines' analizó datos sobre 4.184 miembros de Wagner PMC identificados por el Centro Ucraniano de Análisis y Seguridad, y descubrió que

la edad promedio de un contratista de Wagner es de 40 años,

provienen de hasta 15 países diferentes, aunque la mayoría es rusa.

Cuando los nuevos reclutas llegan al campo de entrenamiento, ya no se les permite usar redes sociales ni Internet.

Los soldados de la empresa no pueden publicar fotos, textos, grabaciones de audio y video o cualquier otra información obtenida durante su capacitación.

Tampoco se les permite revelar su ubicación. Los teléfonos móviles, tablets y otros soportes se dejan en la compañía y sólo se pueden utilizar con el permiso de su comandante.

Los pasaportes y otros documentos también se entregan y, a cambio, los empleados de Wagner PMC reciben una placa con un número personal.

La empresa solo acepta nuevos empleados si existe un acuerdo de confidencialidad de 10 años.

La empresa se reserva el derecho de rescindir el contrato del empleado sin pagar una tarifa.

Durante su capacitación, los reclutas reciben US$ 1.100 por mes.

La paga de los Wagner PMC -militares regulares rusos jubilados, de entre 35 y 55 años, se estima entre 80.000 y 250.000 rublos rusos al mes (hasta US$ 2083); el salario más alto es 300.000 (US$ 2.500).

A fines de 2019, se reveló el llamado Código de Honor de Wagner PMC que ratificó su identificación con los intereses de Rusia.

Algunos creen que la organización es sólo una rama encubierta del Ministerio de Defensa ruso.

Los efectivos de la empresa son transportados por aviones militares rusos, y utilizan los servicios de atención médica militar de Rusia.

En abril de 2012, Vladimir Putin, entonces 1er. ministro ruso, hablando ante la Duma estatal, respaldó la idea de establecer en Rusia fuerzas militares privadas.

Sin embargo, los integrantes de Wagner PMC han sido descriptos como "soldados fantasmas", debido a que el gobierno ruso no los reconoce oficialmente.

wagner44.jpg Soldados de una unidad de Wagner PMC.

Detalles

A principios de julio 2022, el medio de comunicación ruso iStories informó que Wagner PMC había reclutado en 2 prisiones de San Petersburgo.

A los reclusos se les ofreció 200.000 rublos y amnistía a cambio de 6 meses de "servicio voluntario", o 5 millones de rublos para sus familiares si fallecían.

Luego se mencionó que Yevgeny Prigozhin reclutaba personalmente en las prisiones rusas de Rybinsk y de Plavsk para luchar en Ucrania: indulto + un salario de 100.000 rublos por mes y una bonificación de una suma similar, o 5 millones de rublos por una muerte 'honorable'.

Prigozhin dijo a los reclusos que no serían usados como 'carne de cañón', que la probabilidad de muerte era del 15% -según un despliegue "experimental" ejecutado poco antes-.

En un video de un discurso de reclutamiento en prisión publicado el 14/09/2022, Prigozhin dijo que los presos participaban en la guerra en Ucrania desde el 01/07/2022.

A fines de octubre 2022, también se informó que Wagner PMC estaba reclutando a ex miembros del Cuerpo de Comando del Ejército Nacional Afgano, abandonados en Afganistán por USA y que huyeron a Irán.

Un portavoz de Prigozhin negó esa versión.

El 22/12/2022, John Kirby, del Pentágono, afirmó que unos 1.000 combatientes de Wagner PMC murieron en combates en Bakhmut durante las recientes semanas, incluidos unos 900 convictos reclutados.

Según Kirby, Wagner PMC había sido equipado con armas de Corea del Norte.

El 05/01/2023, el primer grupo de 24 prisioneros reclutados por Wagner PMC para luchar en Ucrania terminaron sus contratos de 6 meses y fueron liberados con amnistía total por sus crímenes pasados.

Yevgeny Prigozhin elogió sus esfuerzos, afirmó que deberían ser tratados con respeto y les aconsejó: "No beban mucho, no usen drogas, no violen a las mujeres, no hagan nada bueno".

wagner22.jpg Efectivos de Wagner PMC en estación ferroviaria.

Ahora

Las Fuerzas Armadas de Ucrania tratan de reducir la presión sobre Bakhmut y Soledar atacando el flanco norte de la agrupación rusa cerca de la ciudad de Kremennaya.

A principios de enero, consiguieron avanzar varios kilómetros y acercarse por el norte y el sur al pueblo de Dibrova.

Para evaluar la situación, es importante conocer cuántos recursos están dispuestos a "invertir" ambos oponentes en la batalla por Bakhmut.

Wagner PMC afirma que está llevando a cabo la ofensiva por su cuenta, pero esto claramente no es cierto: en las batallas fueron identificados soldados de Lugansk y de las Fuerzas Aerotransportadas Rusas que antes lucharon en la región de Kherson, así como los tanques de uno de las Brigadas de Fusileros Motorizados.

La intervención intensa de Wagner PMC es fundamentada porque aún no se encuentran listos para el combate las unidades de reclutas movilizados.

Habrá más noticias para este boletín.

