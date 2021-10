Esclavos brasileros de TikTok, robots de Google y Facebook

TikTok simplemente se negó a responder. Ha habido varios intentos por correo electrónico, WhatsApp y teléfono desde julio de este año. El reportero Paulo Ribeiro tuvo una única respuesta, en la que la oficina de prensa subcontratada por ByteDance pidió más información sobre el "foco" de la nota y "de dónde salió la agenda". Luego de que Ribeiro explicó que el texto provenía de denuncias de los empleados y que había documentos y videos que corroboraban los reportes, no hubo más respuesta.

Yo mismo llamé a la oficina de prensa. Escuché que sería necesario hablar con ByteDance, propietario de TikTok, en EE. UU. Luego intentamos pedirles una respuesta directamente al director de Comunicaciones de la empresa. También nos ignoró.

Era un trabajo de "subcontratación", tal como lo definió uno de los jefes de proyecto, en una cadena tan diluida que no sólo se repartía el dinero entre los contratistas, sino también la responsabilidad. Adriana Zanotto dice que nunca recibió respuesta de los reclutadores brasileños. El contratista paquistaní dijo que la cantidad no se pagó debido a la "baja calidad" de las transcripciones. ByteDance, solicitado por ella en un correo electrónico formal, también la ignoró.

Entre julio y septiembre de 2021, TikTok me envió 11 correos electrónicos con comunicados sobre campañas, asociaciones publicitarias y noticias en la plataforma. La oficina de prensa estaba trabajando duro, pero para controlar la narrativa sobre la empresa. Las preguntas incómodas podrían dejarse fuera sin perjuicio de la marca.

Podría decir que este es, digamos, un problema más personal con The Intercept. Eso es porque publicamos, el año pasado, dos artículos que le dieron mucho trabajo al equipo de relaciones públicas de la empresa.

En uno, contamos cómo, ante un suicidio transmitido en vivo, la empresa se apresuró a limpiar su imagen incluso antes de llamar a la policía.

En otro, detallamos las absurdas políticas de moderación de contenidos, que se guían por la supresión de los barrios marginales y la gente fea.

Pero no somos solo nosotros. Y no es solo TikTok.

Google

Tomemos, por ejemplo, el caso de Google. Hemos publicado varios artículos que muestran cómo funciona la lucrativa red de blogueros y YouTubers de derecha. Al obtener ingresos por anuncios dirigidos, obtienen un poco de ayuda de YouTube para obtener una audiencia y, por lo tanto, ganan más con los anuncios, dinero que se comparte con el propio Google.

En junio envié el siguiente mensaje a la oficina de prensa de la empresa:

Calculamos que Google, a través de anuncios de YouTube, pagó US$ 1.174 millón a los 12 canales investigados en la encuesta. Todo esto a través de anuncios de YouTube. Entonces, me gustaría saber: ¿Google confirma estos pagos? ¿Aún se monetizan los canales? ¿Alguno de ellos, a excepción de Sara Winter, ha sido suspendido por violar los términos de uso? Calculamos que Google, a través de anuncios de YouTube, pagó US$ 1.174 millón a los 12 canales investigados en la encuesta. Todo esto a través de anuncios de YouTube. Entonces, me gustaría saber: ¿Google confirma estos pagos? ¿Aún se monetizan los canales? ¿Alguno de ellos, a excepción de Sara Winter, ha sido suspendido por violar los términos de uso?

La empresa pidió más tiempo para responder. Dije que no sería posible ampliar el plazo. En respuesta, recibí la siguiente nota:

YouTube es una plataforma de video abierta y cualquiera puede compartir contenido, que está sujeto a revisión de acuerdo con las pautas de nuestra comunidad. Cuando no hay violación de la política de uso del producto, la decisión final sobre la necesidad de eliminar el contenido recae en el Poder Judicial, de acuerdo con las disposiciones del Marco Civil da Internet. YouTube es una plataforma de video abierta y cualquiera puede compartir contenido, que está sujeto a revisión de acuerdo con las pautas de nuestra comunidad. Cuando no hay violación de la política de uso del producto, la decisión final sobre la necesidad de eliminar el contenido recae en el Poder Judicial, de acuerdo con las disposiciones del Marco Civil da Internet.

Dos meses después, volví a pedir información similar, esta vez relacionada con canales que mostraban videos monetizados que incitaban al golpe de Estado del 7 de septiembre. Pregunté, por ejemplo, si YouTube eliminó o desmonetizó el contenido relacionado con los actos del 7 de septiembre. Recibí exactamente la misma frase robótica en respuesta.

twitter.jpg Twitter, al igual que Facebook y Google, sólo tiene respuestas automatizadas, la negación de la comunicación justo empresas que ganan dinero con la comunicación.

Twitter & Facebook

En otro caso, esta vez en Twitter, encontré que el número de quejas sobre neonazismo se había disparado entre 2019 y 2020. Envié cuatro preguntas sobre los datos recopilados y sobre el contenido de inspiración neonazi que permanecía en el aire a pesar de que claramente violando los términos de uso de la plataforma. Nuevamente, una negativa a responder objetivamente.

Twitter está comprometido con la protección de la conversación pública y está haciendo un trabajo continuo en este frente, como crear y hacer cumplir las Reglas que determinan el contenido y el comportamiento permitido en la plataforma, incluida, por ejemplo, la política contra la propagación del odio. Twitter está comprometido con la protección de la conversación pública y está haciendo un trabajo continuo en este frente, como crear y hacer cumplir las Reglas que determinan el contenido y el comportamiento permitido en la plataforma, incluida, por ejemplo, la política contra la propagación del odio.

Lo mismo pasa con Facebook. En esa misma agenda, pregunté, por ejemplo, por qué la cantidad de publicaciones neonazis eliminadas había disminuido si la cantidad de quejas en la plataforma estaba creciendo. Nuevamente, una respuesta genérica.

En los últimos años, Facebook ha triplicado los equipos dedicados a velar por la seguridad e integridad de sus plataformas, a más de 35 mil personas, de las cuales 15 mil están enfocadas a revisar contenido en más de 50 idiomas, incluido el portugués. Seguimos priorizando la eliminación de los grupos de odio en nuestras plataformas en todo el mundo. En los últimos años, Facebook ha triplicado los equipos dedicados a velar por la seguridad e integridad de sus plataformas, a más de 35 mil personas, de las cuales 15 mil están enfocadas a revisar contenido en más de 50 idiomas, incluido el portugués. Seguimos priorizando la eliminación de los grupos de odio en nuestras plataformas en todo el mundo.

Fue la respuesta de la red social, sin comentar las cifras que presenté, compiladas por Safernet.

Y no, no es solo un problema de The Intercept. Es parte de la cultura de estas empresas no individualizar las preguntas y no responder objetivamente; es mucho más fácil enviar una respuesta estandarizada, que reproduce mensajes estándar y genera pequeños dolores de cabeza después. Después de todo, pocas crisis de relaciones públicas son capaces de sacudir los negocios en la escala que tienen estas empresas.

Pero eso no nos impide hacer nuestro trabajo. No cubrimos el tema en base a comunicados enviados por oficinas de prensa. Casi siempre partimos de otro punto: acusaciones o análisis que muestran exactamente lo que quieren ocultar. En estos casos, el “otro lado” del periodismo tecnológico se convierte, en la mayoría de los casos, en un paso absolutamente protocolar que sólo sirve para reproducir notas burocráticas. Aún así, el silencio de las empresas al comentar o aclarar cuestiones incómodas también dice mucho sobre ellas.