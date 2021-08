El poder del mito: Marilyn Monroe jamás ha muerto

Gran parte de su infancia transcurrió entre casas de familias adoptivas y orfanatos. Su padre la había abandonado y su madre fue ingresada en un hospital para enfermos mentales con síntomas de depresión.

En los años '30, la meta que debía alcanzar la mujer era aquella de casarse, tener hijos y vivir felizmente en una casa agradable y con el mismo hombre hasta el final de la vida. Aunque era bien visto que las jóvenes estudiaran, o incluso que disfrutaran brevemente de una carrera profesional, un vistazo a las revistas femeninas de aquellos años bastaba para constatar que la prioridad era definitivamente el hogar.

En 1942, en días de la 2da. Guerra Mundial, Norma Jean Baker se casó con James Dougherty, trabajador de una fábrica de material aeronáutico, donde ella también ingresó a trabajar más tarde revisando paracaídas.

Norma: disfrutaba trabajar, lo asumía como un desafío personal; tanta orfandad y desarraigo necesitaban saciarse de vínculos seguros, o al menos, que no la rechazaran; tal como ella, había un nuevo tipo de mujer que se iba incorporando lentamente al inconsciente colectivo cultural del pueblo: la mujer profesional.

Su vida cambió cuando la revista 'Yank' reparó en ella y le propuso posar como modelo. Ella saltó a la fama y en 1945, ya era conocida como "el sueño de los fotógrafos".

Norma, que todavía no era Marilyn, apareció en 33 portadas de revistas nacionales.

En 1946 se divorció y llegó a Hollywood. Nuevamente sola, pero empoderada.

En 1949 conoció a Johnny Hyde, de la agencia William Morris, por un tiempo su mentor y amante. Fue por aquel año cuando apareció desnuda en el más famoso calendario de todos los tiempos.

En 1948 cantó su primera canción en una película, 'Ladies of the chorus' (Damas del Coro).

Marilyn Monroe Song And Dance Numbers - "Ladies Of The Chorus" 1948

En 1950 ella partició de 'The asphalt jungle', e inició el mito.

Marilyn Monroe & Louis Calhern / Asphalt Jungle 1950

Y casó con Joseph Paul DiMaggio, estrella del béisbol, 'The Yankee Clipper', su segundo marido, de quien se divorció 5 años más tarde, a principios de 1955.

En 1956 se casó, esta vez con el dramaturgo Arthur Miller y en 1957 creó su propia productora, La Marilyn Monroe Inc., y debutó con 'The Prince and the Showgril' (El príncipe y la corista).

Marilyn dances and sings in 'The Prince and the Showgirl'

Por el vínculo con Frank Sinatra conoció a Peter Lawford y a través de él, a sus cuñados, los Kennedy. Terminó siendo su maldición.

Terrible su asistencia al Madison Square Garden a la fiesta de aniversario del presidente John F. Kennedy, donde cantó "Happy Birthday" delante de más de 20.000 personas... y Jackie. Aquella fue su última aparición multitudinaria.

Marilyn Monroe - Happy Birthday Mr. President (Restored High Quality)

El personaje engulló a la persona

El símbolo sexual que resultó Marilyn para Hollywood se devoró no sólo a Norma sino a Marilyn.

Nadie realmente la conocía; adorada por el público, envidiada por las damas, todo indica que era vulnerable. Pero también poderosa.

Con 30 filmes protagonizados, la noche del 5 de agosto de 1962 vació un tubo de Nembutal y no fue a la fiesta en casa de Peter Lawford, donde seguramente habría de encontrarse con Robert Kennedy, con quien mantenía relaciones secretas.

No despertó. Tenía 36 años.

Sigue brillando

Durante sus días, Marilyn Monroe regresó vez tras vez al orfanato. Esto aparece en su poema:

Vida

Soy de tus dos direcciones.

De algún modo permaneciendo colgada hacia abajo;

Casi siempre…

Pero fuerte como una telaraña al

Viento- existo más con la escarcha fría resplandeciente.

Pero mis rayos con abalorios son del color

Que he visto en un cuadro.

¡Ah! vida

Te han engañado.