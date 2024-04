El día que "Los Simpson" se transformó en la serie más longeva de la televisión estadounidense

La controversia por Apu: un camino difícil hacia el récord

2018 no fue un año sencillo para la familia amarilla preferida por el público, quienes a pesar de llevar acumulados 32 Emmys no pudieron escapar de la polémica en torno al personaje de Apu. La controversia con el dueño del Kwik-E-Mart interpretado por Hank Azaria (que con el tiempo renunciaría al personaje) comenzó tras la salida del documental "The Problem With Apu" ("El problema con Apu"), de Hari Kondabolu, en el que el escritor y humorista de origen indio planteaba que el personaje era un estereotipo dañino para el país del que provenía.