Andrew Cuomo, de aplaudido a abucheado y denunciado

Más problemas

Andrew Cuomo estaba en su tercer mandato como gobernador de Nueva York pero tras su renuncia, los problemas continuaron. El 14/12 la Comisión Conjunta de Ética Pública ordenó que el demócrata tendrá 30 días para devolver las ganancias de su libro sobre la respuesta de su administración al Covid-19. Tiene que pagar “una cantidad equivalente a la compensación que se le pagó por sus actividades externas relacionadas con el libro”.

El exgobernador aún no ha recibido la totalidad de los US$5.1 millones que son parte de un contrato con su editor, de acuerdo con declaraciones de impuestos sobre la renta. Cuomo depositó US$1 millón derivado de la venta de libros en un fideicomiso ciego para sus hijas, y donó US$500.000 a la organización sin fines de lucro United Way. Ha recibido una ganancia neta de US$1.5 millones por el libro, y ha pagado US$1.4 millones en impuestos, según documentos presentados anteriormente. El estado de US$2 millones del acuerdo no está claro.

cuomo.jpg Andrew Cuomo, gobernador del Estado de Nueva York, demócrata.

Otras polémicas surgieron en relación al Covid-19 en hogares de ancianos donde Andrew Cuomo decía en 2020 tener controlado, y luego se filtraron datos de que en realidad los contagios eran mayores y eran un foco problemático en Nueva York.

Su hermano

Chris Cuomo, hermano de Andrew Cuomo tampoco corrió con buena suerte este 2021. El periodista de CNN fue suspendido del canal por haber defendido a su hermano de las acusaciones de acoso sexual y haber impedido que estas denuncias salgan a la luz.

El hermano del ex gobernador decidió llamarse al silencio cuando fue el escándalo en agosto.

Encima, la veterana productora de televisión Shelley Ross publicó en septiembre una carta abierta en The New York Times en la que denuncia que el presentador estrella de la CNN la acosó sexualmente en una fiesta en 2005.

Chris Cuomo.jpg Chris Cuomo.

Ross explica en la carta que no está buscando que despidan a Cuomo de la CNN, sino que se arrepienta “periodísticamente” por sus actos. En sus palabras, que el presentador se comprometa ante los espectadores a que va a estudiar el impacto del sexismo, el acoso y los prejuicios de género en los lugares de trabajo, incluido el suyo, “y luego informar sobre eso”.

Sin duda, no fue un año para Andrew Cuomo y su hermano y tendrán que pagar por las consecuencias de sus actos en el 2022.