Adiós Afganistán: 20 años, derrota y 2.461 soldados muertos

Pero ese gobierno y esas fuerzas se disiparon menos de 4 meses después de que Estados Unidos comenzara su retirada en mayo, lo que permitió a los talibanes regresar al poder.

La retirada final de Estados Unidos se produjo horas antes de la fecha límite del 31/08 establecida por el presidente Joe Biden, una salida bajo la persistente amenaza de ataques terroristas que ya se habían cobrado la vida de 13 militares estadounidenses y más de 200 afganos, asesinados en un presunto suicidio del Estado Islámico-K en el aeropuerto de Kabul el jueves 26/08.

"Ahora, nuestra presencia militar de 20 años en Afganistán ha terminado", dijo Biden en un comunicado en el que anunció "el mayor puente aéreo en la historia de Estados Unidos". El Presidente dijo que el martes 31/08 se dirigirá a la nación sobre su "decisión de no extender nuestra presencia".

Aunque fue el conflicto militar más largo en la historia de Estados Unidos, Afganistán fue, con frecuencia, una guerra olvidada, ensombrecida por la invasión estadounidense de Irak en 2003 y el ascenso del grupo extremista Estado Islámico. En total, 2.461 soldados estadounidenses murieron en una campaña que comenzó el 07/10/2001, como un esfuerzo por derrocar a los talibanes por albergar a Al Qaeda.

Según las estimaciones del gobierno de Estados Unidos, la guerra le costó a los contribuyentes US$ 824.900 millones o, en promedio, US$ 3.400 millones por mes. Académicos como los del proyecto 'Costs of War', de la Universidad de Brown, estiman que los costos totales de la guerra, como el cuidado de más de 20.000 veteranos heridos, ya se han elevado a billones de dólares.

Angustia

El general Kenneth McKenzie, comandante estadounidense responsable de las tropas en Afganistán, anunció el fin de la guerra en una conferencia de prensa del Pentágono el lunes 30/08 por la tarde, que coincidió con el martes por la mañana en Kabul, el plazo que Biden había fijado para la retirada.

"Todos y cada uno de los miembros del servicio estadounidense están fuera de Afganistán", dijo McKenzie, y agregó que el último avión militar había salido del aeropuerto de Kabul con el embajador estadounidense a bordo.

McKenzie dijo que Estados Unidos y sus aliados habían evacuado a 123.000 civiles durante el puente aéreo de 18 días, pero admitió que el ejército no había podido rescatar a todos los aliados estadounidenses o afganos que intentaban huir del país.

Hay mucha angustia asociada con esta partida. No sacamos a todos los que queríamos retirar. Hay mucha angustia asociada con esta partida. No sacamos a todos los que queríamos retirar.

Los talibanes aplaudieron la retirada de Estados Unidos, y Zabihullah Mujahid, un alto portavoz del grupo islamista, tuiteó:

Nuestro país ha logrado una independencia total, gracias a Dios. Nuestro país ha logrado una independencia total, gracias a Dios.

McKenzie dijo que se sentía "muy, muy en conflicto" al ver que los talibanes volvían a tener el control total de Afganistán y advirtió sobre la creciente amenaza de Isis-K y sus afiliados.

Probablemente ahora hay al menos 2.000 combatientes acérrimos de Isis-K en Afganistán... ese número ha aumentado y probablemente sea más alto que nunca en mucho tiempo.

Los militares desactivaron una gran cantidad de equipo dejado en el aeropuerto de Kabul, incluidos 73 aviones, 70 vehículos blindados y 27 Humvees, dijo el Pentágono.

El último impulso para concluir la evacuación tuvo lugar en el contexto de una situación de seguridad cada vez más peligrosa en Kabul, donde el aeropuerto había sido el objetivo de un exitoso atentado suicida con bomba y de ataques fallidos con cohetes.