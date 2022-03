San Lorenzo convoca a una marcha contra Tinelli y Lammens

Desde 2019 que San Lorenzo no juega la fase de grupos de la Copa Libertadores de América y desde el 2016 que no pisa la Copa Sudamericana, que, más allá de la gloria deportiva, conlleva también el hecho de que al club no le ingrese más dinero.

En 2021, la Asamblea de San Lorenzo de Almagro dio a conocer un balance que arroja un pasivo de 56 millones de dólares.

Pablo Lafourcade -periodista e hincha del Ciclón- explicó en su canal de Youtube los motivos de la marcha autoconvocada para hoy (23/3).

¿Qué pedimos? Que se ocupen del club como se tienen que ocupar, y si no, que no esperen dos años más porque a este paso no queda club, den un paso al costado ahora. Hasta acá, han decepcionado holgadamente ¿Qué pedimos? Que se ocupen del club como se tienen que ocupar, y si no, que no esperen dos años más porque a este paso no queda club, den un paso al costado ahora. Hasta acá, han decepcionado holgadamente

"De los últimos 29 clásicos, San Lorenzo solo ganó 5, empató 12 y perdió 12, ¿les parece un club ordenando?".

"(Deportivo) Morón, Estudiantes de San Luis y Temperley son equipos que nos dejaron afuera de la Copa Argentina en los últimos cinco años. Tuvimos tres interinatos de Diego Monarriz, dos de 'Pipi' Romagnoli..."

Lafourcade se convirtió en un gran exponente del mundo San Lorenzo en las redes sociales, exponiendo constantemente su enojo y reprobación a Marcelo Tinelli y Matías Lammens.

Si tuviéramos un campeonato normal, de 20 equipos, ni estaríamos en Primera, pero este no es un campeonato ni un fútbol argentino normal Si tuviéramos un campeonato normal, de 20 equipos, ni estaríamos en Primera, pero este no es un campeonato ni un fútbol argentino normal

Por otra parte, cabe recordar que Marcelo Tinelli sigue de licencia de la presidencia de San Lorenzo y frenó las elecciones en la Liga Profesional de Fútbol, estirando aún más su mandato.

https://twitter.com/marianodlfuente/status/1506603828979781633 Buen día!! No te olvides q el FUTURO ES HOY, ES MENTIRA QUE ES MAÑANA, ES HOY!! Sin banderas políticas, sin ambiciones personales, HOY LO ÚNICO QUE IMPORTA ES RESUCITAR A SAN LORENZO Y CÓMO SIEMPRE DEPENDE DE NOSOTROS,

SAN LORENZO POR ENCIMA DE CUALQUIER NOMBRE PROPIO SIEMPRE!! — mariano (@marianodlfuente) March 23, 2022

