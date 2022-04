Qatar 2022: Messi vs Arabia Saudita, Lewandowski y Martino

Live Blog Post

12:09 - 'Kun' Agüero no quiere ser arrastrado por Chiqui Tapia

Sergio 'Kun' Agüero quiere ir al Mundial de Qatar, sí. Pero lo que el exjugador expresó, es que no quiere formar parte de una estructura de trabajo, ya sea con un rol en AFA (Asociación del Fútbol Argentino) o en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

La invitación está, ya hablé con Chiqui (Tapia), fui claro y la idea mía ahora es disfrutar, a Qatar voy a venir de todas maneras como hincha. Tengo muy buena relación con todo el mundo pero no me veo estando ahí con el cuerpo técnico, con los chicos en el día a día porque la verdad que yo me llevo muy bien con mis compañeros y quiero seguir de esta manera. El rol que me piden es diferente y yo no estoy para hacer eso

"Voy a venir por mi cuenta, voy a vivir este Mundial desde otro lado, va a ser mi primera vez de vivirlo como hincha estando en un lugar. Antes lo vivía en mi casa de chiquito, pero no me veo en el cuerpo técnico o con un rol que ellos quisieran que yo ocupe. Con 'Chiqui' (Tapia) quedó todo en orden".

"Hablé con (Lionel) Scaloni y él me dijo más o menos qué es lo que quería, yo le dije 'bueno, dejame ver', fui a hablar con 'Chiqui', pero la idea mía siempre fue estar dispuesto para Argentina en cualquier momento".