Luis Enrique contra la Scaloneta: Polémica y revuelo

No lo creo, la verdad es que no. No creo que nos haga falta jugar contra selecciones de otro continente. Las de Europa por suerte son de altísimo nivel. De hecho creo recordar que en el último Mundial las cuatro semifinalistas fueron europeas

Y agregó: "Es evidente que hay selecciones de un nivel como Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay que pueden estar y que están en el máximo nivel pero no creo que vaya a ser un problema para nosotros. El día que tengamos que competir contra ellas, lo intentaremos hacer de la mejor manera. Será muy difícil, seguro, pero no creo que sea un problema".

image.png Luis Enrique desestimó la chance de jugar contra selecciones sudamericanas antes de Qatar 2022.

Ciertamente, el inconsciente genera frases como "el nivel de los europeos es mejor" o "nos dan un paseo bárbaro", lo que puede llegar a pasar, no estamos diciendo que la Selección Argentina es la mejor selección del mundo.

Pero este equipo, estos jugadores, este cuerpo técnico son una sola línea en conjunto que trabaja duro y que viene haciendo feliz a millones de argentinos. Humildad, respeto y garra, Selección, que Qatar (y los europeos) nos esperan.