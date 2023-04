Lionel Messi pidió bajar el furor, candidateó a Brasil (y llanto de periodista)

"Hay nervios sobre lo que significa y por todo lo que pasó anteriormente para llegar allí. Cada uno llega como puede. Otros lo juegan como si se tratase de un encuentro más. Pero es importante porque ya empezar ganando te da tranquilidad para jugar el siguiente partido", resaltó.

También, el crack argentino, se mostró preocupado por las lesiones de Paulo Dybala y Ángel Di María. En esa línea, advirtió: "Estamos tan cerquita que cualquier mínima cosa que pueda pasar, cambia todo. Ver esas cosas te dan más miedo". Aún así, dijo que "tienen tiempo de sobra y van a llegar bien".

Las selecciones candidatas de Lionel Messi para Qatar 2022

Respecto a las 32 selecciones que participarán del Mundial próximo, Lionel Messi se decantó por dos en particular, aunque nombró otros grandes candidatos a colgarse la medalla dorada.

Siempre hablamos de lo mismo. Pero son las grandes selecciones como Francia, Inglaterra, España Alemania y Brasil las que cuentan con mayores posibilidades de ganar el mundial, lanzó Siempre hablamos de lo mismo. Pero son las grandes selecciones como Francia, Inglaterra, España Alemania y Brasil las que cuentan con mayores posibilidades de ganar el mundial, lanzó

"Me quedo con Brasil y Francia igual. Son las dos grandes candidatas. Son las que mejor llegan para este mundial. Creo que hace mucho tiempo que trabajan con un mismo grupo. Ambos seleccionados tienen jugadores que son realmente espectaculares".

image.png Brasil y Francia, las candidatas para Lionel Messi.

El motor de búsqueda Google filtró que la final del Mundial de Qatar será entre la Canarinha y les blues.

El llanto de Pablo Giralt en la entrevista con Lionel Messi

Finalizando la charla, el periodista de CNN Sports abrió su corazón y compartió un conmovedor momento con el astro del PSG. Giralt, en un mar de lágrimas, comenzó:

Lo único que te deseo es que seas muy feliz, que te vaya muy bien siempre en la vida porque te lo merecés Lo único que te deseo es que seas muy feliz, que te vaya muy bien siempre en la vida porque te lo merecés

Mientras el comunicador lloraba, Messi comenzó a reirse de manera nerviosa. "Soy un pibe de Venado Tuero, mi ciudad, que soñó toda la vida con hacer esto. Pero jamás pensé que iba a poder tener la suerte de acompañar con mi relato, con mi amor para tu carrera. Te lo agradezco de todo corazón", expuso Giralt.

https://twitter.com/DIRECTVSports/status/1583254193950760961 Esto es lo más emocionante que vas a ver hoy:



El líder @giraltpablo y sus sentimientos más profundos. Una charla humana y sencilla.



MESSI: "Soy un agradecido"



Lo disfrutamos y lo compartimos en DIRECTV Sports y @DIRECTVGO. pic.twitter.com/nXMR2giDBH — DSports (@DIRECTVSports) October 21, 2022

Lionel Messi le agradeció a Pablo Giralt: "A mí me emociona poder llegar así a las personas. Sé que hay muchas personas en la Argentina y en el mundo que siempre me acompañaron, me admiraron tanto por lo futbolístico como por la persona que soy. Yo también soy un agradecido por el cariño que conseguí".

Más contenidos en Urgente24:

AHORA 30 despierta el sueño del televisor gigante

¿Por qué Máximo Kirchner dejó pasar $ 237.000 millones?

La Casa Rosada de Gran Hermano o cómo tapar la crisis de gobernabilidad y ola de renuncias

El error garrafal que cometes después de tener sexo

Mega ratas infestan Nueva York: Problema sanitario