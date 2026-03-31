River sorprendió a absolutamente todos y de un momento a otro abrochó a un nuevo refuerzo. En el día de hoy se confirmó que un futbolista que hace poco rechazó jugar con Lionel Messi en el Inter Miami ahora se sumó al Millonario para ponerse de inmediato bajo las órdenes de Eduardo Coudet.
FESTEJA COUDET
Rechazó jugar con Messi y es nuevo refuerzo de River: "Firmó su contrato"
River le ganó la pulseada al Inter Miami de Lionel Messi y se quedó con una de las grandes joyas del fútbol argentino.
Durante los últimos días se dio una situación más que particular ya que de la nada River encarriló una negociación exprés con Argentinos Juniors para quedarse con Tobías Ramírez, marcador central de 19 años que viene de ser capitán de la Selección Argentina en el último Mundial Sub20 donde además fue una de las figuras del equipo de Diego Placente.
Su llegada a River fue sorpresiva por varios factores. En primer lugar porque no aparecía en el Millonario como prioridad la llegada de un marcador central, menos al tratarse de un juvenil, y segundo y más importante que el libro de pases está cerrado. Lo que se supo es que Argentinos Juniors tenía la necesidad imperiosa de acomodar su economía y finalmente encontró en el club de Núñez un benefactor inmediato. La AFA le dio un guiño a ambos clubes y el central se terminó poniendo la camiseta de La Banda.
Ramírez rechazó al Inter Miami y llegó a River
Tobías Ramírez ya venía siendo noticia en el mercado de pases ya que apareció en el radar del Inter Miami de Lionel Messi. El club estadounidense estaba listo para negociar con Argentinos Juniors para llevarse a la joyita tal y como sucedió tiempo atrás con Federico Redondo. Pero en este caso el zaguero rechazó la propuesta esperando un destino mejor.
Durante los últimos meses tuvo poca participación en el Bicho, apartado por haber rechazado la salida al Inter Miami y por estar vidriera para ser vendido y finalmente River logró un acuerdo con Argentinos para comprar el 80% de la ficha en 3,2 millones de dólares netos aprovechando una extensión de tiempo otorgada por AFA por lo que fue la salida de Matías Galarza Fonda al Atlanta United.
Finalmente, en el día de hoy River hizo oficial la llegada del defensor mediante un comunicado oficial. “Junto al Presidente Stéfano Di Carlo, Tobías Ramírez firmó su contrato y se transformó en nuevo jugador de River hasta el 31 de diciembre de 2029”, expresó el club de Núñez en sus canales de comunicación.
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