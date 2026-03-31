Rechazó jugar con Messi y es nuevo refuerzo de River: "Firmó su contrato"

Su llegada a River fue sorpresiva por varios factores. En primer lugar porque no aparecía en el Millonario como prioridad la llegada de un marcador central, menos al tratarse de un juvenil, y segundo y más importante que el libro de pases está cerrado. Lo que se supo es que Argentinos Juniors tenía la necesidad imperiosa de acomodar su economía y finalmente encontró en el club de Núñez un benefactor inmediato. La AFA le dio un guiño a ambos clubes y el central se terminó poniendo la camiseta de La Banda.