Juventus quiere a Ángel Di María por si se va Dybala

Paulo Dybala

El jugador cordobés tampoco tiene pensado renovar su contrato con su club. En el último tiempo, la 'Joya' perdió terreno y consideración y fue sumamente cuestionado por sus reiteradas lesiones y malos rendimientos. Todo ello, le trajo sus exclusiones de las convocatorias a la Selección Argentina, peligrando un milagroso llamado a Qatar 2022, por parte del DT Lionel Scaloni.

Salvo sorpresa de último momento, Paulo Dybala no seguirá en la Juventus. Los clubes que ya trabajan en adquirir su pase son: Atlético Madrid, FC Barcelona, PSG y el Inter, según comentaron varios portales.

El Fideo todavía no ha recibido una oferta de renovación y el escenario más probable es que abandone la capital francesa una vez que expire su contrato en junio, escribió AS en una nota