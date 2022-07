Fuga de talentos: Brasil saquea al fútbol argentino

Por supuesto que esta crisis futbolera va de la mano con lo que sucede a nivel país, en cuanto a la economía de los clubes y los problemas para comprar jugadores del exterior por el valor del dólar, pero eso no quita que los dirigentes no vean lo que la mayoría si ve. Este 'producto' (como así le llaman a la Liga Profesional de Fútbol) no vende ni acá ni allá. Hay que hacer un mea culpa y tratar de imitar a Brasil en ese sentido, un modelo en este deporte, cuyos campeonatos y copas son competitivos y entretienen al público año a año.