Explotó el escándalo en el Porvenir por apuestas ilegales

Luego de una seguidilla de malos resultados y de sospechas por el rendimiento de algunos jugadores, dentro del vestuario de El Porvenir hubo fuertes encontronazos, hasta que uno de los futbolistas se quebró y confesó que había cobrado dinero por apuestas, luego otros reconocieron lo mismo y el resto los echaron a las piñas. Luego, se les rescindió el contrato. “No ganamos ningún partido, la sospecha es que cobraron plata en los siete partidos, habrá que comprobarlo. Todavía no queremos decir los nombres de los jugadores hasta que la Justicia no haya actuado como corresponde, pero ya fueron echados del club y se hará la denuncia en el Tribunal de Disciplina para que reciban las sanciones que correspondan”, contó Parieti. “Si el Tribunal de Disciplina comprueba que los jugadores cobraron dinero, no van a poder jugar más al fútbol ni en la Argentina ni en ninguna parte del mundo. Queremos limpiar el nombre del club porque hay versiones que involucran al presidente Merelas y no es así. No tiene nada que ver. Incluso, está muy afectado y quiere ir a fondo contra los jugadores que mancharon el nombre del club y del fútbol argentino”, destacó.