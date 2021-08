Cristiano Ronaldo se va: Entrenador de Juventus lo confirma

¿Qué dijo el entrenador de la Juventus?

"Cristiano Ronaldo me explicó ayer que quiere dejar la Juventus ya. Es verdad, lo confirmo. Es por eso que hoy no se ha entrenado y no estará disponible mañana (28/08) para el partido ante el Empoli", lanzó Massimiliano Allegri en rueda de prensa.