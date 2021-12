Bebelo Reynoso liberado: ¿Cuánto tuvo que pagar?

BEBELOREYNOSONUEVADENUNCIAPORTADA.jpg Bebelo Reynoso fue liberado. Web

“Demostramos que Bebelo no fue observado en el lugar ni en fotografías ni en filmaciones, la prueba que aportamos es contundente en testimonios y filmaciones. Por el momento seguirá sometido al proceso, vamos a pedir su sobreseimiento”, dijo Ricardo Moreno, abogado del ex Boca a El Doce. Para Bebelo Reynoso, no es la primera vez en tener problemas con la Justicia.