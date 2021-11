En un sorteo más que polémico y nada transparente; el director de arbitraje Federico Beligoy, designó a Pablo Dóvalo para dirigir el Barrcas Central- Villa Dálmine.

Hasta ahí todo normal. La cuestión es que cuando Beligoy anunció que al bolillero iban a ingresar los números 3 y 16, explicó que representaban a Yamil Possi y Pablo Dóvalo, en ese orden. Por lo que se llega a interpretar que la bolilla 16 era para Possi y la 3, para Dóvalo.

Finalmente, salió la bolilla 16 y Beligoy anunció que era Dóvalo el designado para Dálmine-Barracas, y no Yamil Possi. Bastante extraño.

Tras no televisar casi nunca a #BarracasCentral y las polémicas por los penales que le regalan, el @tapiachiqui ,tras un "sorteo" muy raro, puso a Dóvalo: el referí que más lo dirigió y con el que nunca perdió

Sale bolilla 16.. dirige Pablo Dovalo a #BarracasCentral. ¿Es sorteo o ya están impuestos antes?

La semana pasada, el entrenador Ricardo Caruso Lombardi salió al cruce del DT del mencionado equipo, Rodolfo De Paoli.

“Querido De Paoli, te mandaron a hablar como lo haces con la selección. O sos vigilante o sos ladrón, las dos cosas no se puede. Pero ser mamadera es triste y el gremio nuestro está arruinado por personas como ustedes... ¿vos dirigís o sos un títere que le sirve al poder?”, escribió el siempre controvertido Caruso.

Querido De Paoli, te mandaron a hablar como lo haces con la selección, o sos vigilante o sos ladron , las 2 cosas no se puede , pero ser mamadera es triste y el gremio nuestro está arruinado x personas como uds.(vos dirijis ?) o sos un títere que le sirve al poder?

“Hoy te tenés que bancar mentiras contundentes. Sabemos que son las reglas de juego. Yo no hablaba con nadie. Pero a veces callar es otorgar. Salgo en nombre de mis jugadores. Porque que me peguen a mí... pero a mí no me pueden pegar porque el equipo gana”, señaló en declaraciones radiales.

El también relator de TyC Sports habló también de los polémicos arbitrajes que favorecieron a su equipo en las últimas fechas.

“Vamos primeros. Van 32 fechas, ganamos 13, empatamos 13 y perdimos solo seis. La gente no tiene la más puta idea de qué es lo que pasa en el arbitraje en el ascenso. Doy estos números porque habremos molestado a equipos como Ferro que con sus tres delanteros deben ganar más plata que todo el plantel de Barracas Central. Si esto está todo armado para Barracas Central, la gente no lo sabe y el periodismo tampoco y al que quiere saber no le interesa. ¿Cuántos penales nos dieron en los 13 partidos que ganamos? Ninguno”, disparó enojado De Paoli.

Cuando tuvo que hablar sobre el resto de los equipos, el periodista aseguró que todos juegan mal predispuestos: “Todos los equipos rivales juegan mal predispuestos con nosotros. Se sienten robados antes de empezar los partidos. No me voy a hacer el gil. De los nueve penales que nos dieron, siete fueron penalazos, y me quedo corto que no les pusieron roja a los infractores. Con los dos penales que supuestamente no fueron, el de Ferro y Madryn, que fue un piletazo de Valenzuela. ¿Sabés cómo terminó el partido? Cero a cero porque lo pateamos afuera. No necesitamos de ningún penal para ganar o para empatar un partido que vamos perdiendo”.

El entrenador también prendió el ventilador y disparó contra dos personas: Christian Bragarnik y Ricardo Caruso Lombardi.

El empresario, que estuvo vinculado con Godoy Cruz y actualmente con Ferro (otro que pelea por un ascenso) como asesor deportivo es acusado por De Paoli por “patrocinar” los sueldos de los jugadores del equipo de Caballito: “Me hacen notas ahora para saber si soy parte de la mafia. ¿Qué mafia? ¿Quién patrocina los sueldos de los jugadores de Ferro? ¿Los socios de Ferro? Me parece que hay una situación mediática que forma opinión. Me voy a tomar un café y el mozo me dice ‘cómo roban’. Si con los compilados que arman hasta muestran jugadas de campeonatos pasados... ese es el descargo. Yo no puedo hacer zapping para ver barbaridades que se dicen”.

También “atendió” a Caruso Lombardi, quien criticó sistemáticamente a Barracas Central: “Un tipo impune como Caruso Lombardi, está rosqueando políticamente porque se quiere quedar con el gremio de la Asociación de Técnicos, y como le dijo que no ‘Chiqui’ Tapia, quiere escupir el asado para todos lados. Y gran parte del periodismo mira para el costado”, cerró.

Por lo tanto, Ricardo Caruso Lombardi mantuvo otro duro cruce con el presidente de San Martín de San Juan, Jorge Miadosqui. El ex técnico le recordó al dirigente en la previa del duelo del pasado domingo 07/11 a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter que: “Pobre Ceballos, hace tres partidos atrás ganó Independiente de Mendoza en Barracas y lo apretaron mal sus dirigentes del partido”.

A poco de la definición del ascenso a Primera, que tiene a Barracas como protagonista y favorito hubo reclamos por penales inexistentes a favor de la institución ligada al presidente de la AFA: sus dos hijos integran el club, uno como presidente (Matías Tapia) y el otro como jugador (Iván Tapia). Caruso no se quedó atrás y también se metió en la polémica.

Además de señalar al presidente de la AFA, sin pelos en la lengua apuntó contra Miadosqui, con quien mantiene una tensa relación. “Miadosqui, presi de San Juan, es socio de Tapia (presidente de AFA), todo cocinado, directo a la final”, escribió, picante.

No es la primera vez que Lombardi se refiere al presidente de San Martín con picantes declaraciones. En diciembre del año pasado el entrenador y dirigente protagonizaron un fuerte cruce de palabras. Caruso, que dirigía en ese entonces a Belgrano, dejó entrever que había un cierto favoritismo por San Martín en la categoría y hasta apuntó contra “Chiqui” Tapia, diciendo que “es de San Juan y su familia y afectos están allá”.

Estas declaraciones no cayeron muy bien en Concepción y generaron un fuerte enojo en los dirigentes que, al día siguiente, decidieron denunciarlo ante el Tribunal de Disciplina de la AFA.

Después, tras la desvinculación de Paulo Ferrari del club de Concepción, el nombre de Ricardo Caruso Lombardi apareció en escena junto al de otros DTs. Sin embargo, al ser consultado, negó cualquier posibilidad de arribar a San Juan. “No hubo contactos y menos con ese presidente. Ese presidente ni se me acerca”, declaró tajante.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Coliseo de Mitre y Puccini, en la localidad bonaerense de Campana, y los tantos del “Guapo” fueron marcados por Dylan Glaby, a los 26’ de la primera etapa, Juan Manuel Vázquez, a los 9’ de la parte final, y Enzo Ybáñez, a los 43’ del período complementario; descontó Francisco Nouet, a los 30’ del segundo tiempo.

Con el triunfo, Barracas llegó a los 58 puntos y se adjudicó la zona por un punto de diferencia contra Ferro Carril Oeste, que este mismo lunes (15/11) venció a domicilio a Almagro por 3 a 2.

El “Camionero” se medirá en el partido decisivo por el ascenso, posiblemente el sábado venidero, contra el vencedor de la Zona A, que se definía más tarde.

Abajo quedaron en la clasificación Ferro (57) e Independiente Rivadavia Mendoza (56) y Deportivo Morón (53), que vencieron este mismo lunes (15/11) en sus respectivos partidos y obtuvieron sus clasificaciones al Reducido.

Porque Barracas Central manejó el desarrollo desde el comienzo imprimiéndole velocidad a sus ataques, a partir del desequilibrio que siempre impone Fernando Valenzuela.

Ya a los 6’, el conjunto visitante dispuso de una posibilidad clara, cuando Fernando González se desprendió de su marcador en el área y exigió una cobertura destacada del arquero Bilbao, tras el cabezazo.

La respuesta del “Violeta” llegó recién a los 21’, con un disparo de Germán Díaz, que rechazó bien el golero Gagliardo.

La apertura del tanteador vino a los 26’, con un cabezazo de Glaby anticipándose en el primer poste, después de un tiro de esquina ejecutado por Valenzuela. En la maniobra previa, Bilbao se lo había sacado a Lionel Buter, en el área chica.

El gol tranquilizó a los de Parque Patricios, que continuaron exigiendo al fondo local y pudieron haber ampliado la diferencia en ese mismo período inicial.

Sin embargo, Barracas Central amplió las diferencias en el segundo tiempo, a los 10’, luego de una floja salida del defensor Rodrigo Cáseres (regaló la pelota con un despeje corto) que le permitió a Vázquez (ex All Boys) definir con calidad ante la salida del guardavallas.

El elenco visitante tenía todo para concretar una holgada victoria. De hecho, el “Camionero” continuó atacando y hasta desperdició ocasiones para aumentar.

Pero en un descuido defensivo, Villa Dálmine achicó cifras, con una aparición de Nouet por el sector izquierdo (30m.)

Entonces, casi en forma impensada, Barracas Central empezó a sentir nerviosismo, dividió la posesión de la pelota y consideró prudente defender más cerca de su arquero Gagliardo, quien –incluso- apeló a la demora excesiva para sostener el resultado favorable.

REPUDIABLE GESTO DE GAGLIARDO



El arquero de #BarracasCentral tuvo un gesto desmedido y repudiable contra los hinchas de #VillaDalmine cuando el Guapo marcó el tercer gol. Gagliardo ya estaba amonestado, el árbitro Pablo Dóvalo le perdonó la vida y el arquero podrá jugar la final

Con la suerte echada, Dálmine se adelantó en el terreno en procura de la igualdad y dejó espacios libres. Así, en tiempo de descuento, el ingresado Ybáñez aprovechó un balón que quedó suelto y sentenció el pleito.

Barracas Central, más allá de cuestionamientos que surgieron por fallos arbitrales que supuestamente lo favorecieron a lo largo del torneo, se clasificó para jugar la definición, en donde esperará al ganador de la zona A.

¡FINAL! ¡BARRACAS A LA FINAL POR EL ASCENSO A PRIMERA!

Derrotó 3-1 a Villa Dálmine y, al ganar el Grupo B del #NacionalEnTyCSports, tendrá su chance de conseguir el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Los resultados y posiciones de la última fecha de la Primera Nacional, fueron los siguientes:

Zona A:

Jueves 11 de noviembre:

Estudiantes de Río Cuarto 1 (Javier Ferreira) - Temperley 3 (Franco Díaz, Tobías Reinhart y Gaspar Vega).

Viernes 12 de noviembre:

Nueva Chicago 0 - Estudiantes de Buenos Aires 0

Chacarita Juniors 1 (Franco Daranno) - Atlético Mitre de Santiago del Estero 3 (Ezequiel Cérica -3-).

Este lunes 15 de noviembre:

Deportivo Riestra 1 (Braian Sánchez) - Agropecuario Argentino de Carlos Casares 2 (Emanuel Dening, Gonzalo Ríos)

Más tarde, se medían:

Almirante Brown vs. Alvarado de Mar del Plata, San Martín de Tucumán vs. Tigre, Belgrano de Córdoba vs. Quilmes y Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Deportivo Maipú.

Tuvo fecha libre en la jornada Atlanta.

Posiciones: Tigre 57 y San Martin de Tucumán 57 unidades; Quilmes y Almirante Brown 56; Agropecuario 53; Belgrano 52; Gimnasia de Mendoza 43; Alvarado 42; Temperley41; Atlanta 39; Estudiantes de Buenos Aires 38; Mitre 37; Deportivo Maipú 35; Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Riestra 34; Chacarita Juniors 27; y Nueva Chicago 21.

Zona B:

Viernes 12 de noviembre:

Guillermo Brown de Puerto Madryn 1 (Franco Sivetti) - All Boys 0.

Lunes 15 de noviembre:

Brown de Adrogué 2 (Facundo Bruera, Jacobo Mansilla) - Atlético de Rafaela (Alex Luna) 1.

San Martín de San Juan 0 - Independiente Rivadavia de Mendoza 1 (Diego Cardozo).

Villa Dálmine (Francisco Nouet) 1 - Barracas Central 3 (Dylan Glaby, Juan Manuel Vázquez y Enzo Ybánez).

San Telmo 0 - Instituto de Córdoba 1 (Alexis Cuello).

Defensores de Belgrano 0 - Gimnasia y Esgrima de Jujuy 1 (Joaquín Quinteros).

Ramón Santamarina de Tandil 0 - Tristán Suárez 0.

Almagro 2 (Santiago Rodríguez y Lucas Farías) - Ferro Carril Oeste 3 (Brain Fernández, Joaquín Molina y Gonzalo Rodríguez).

Atlético Güemes de Santiago del Estero 1 (Federico Boasso) - Deportivo Morón 2 (Brian Orosco y Guillermo Villalba).

Posiciones: Barracas Central 58 puntos; Ferro 57; Independiente Rivadavia 56; Deportivo Morón 53; Güemes y Gimnasia de Jujuy 52; Brown de Adrogué 47; Tristán Suárez 45; Almagro 43; Defensores de Belgrano 42; Instituto 40; All Boys 39; San Martin de San Juan y Villa Dálmine 38; Atlética de Rafaela, Guillermo Brown de Puerto Madryn y San Telmo 37; y Santamarina 33.