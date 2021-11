Alejandro Fantino vs. Gabriel Milito, nace otra grieta

Había un periodista que salía por la medianoche que era pro futbolista, yo lo veía de chico, y luego empezó con un programa donde tuvo que hacer polémicas, criticó a los jugadores y hubo futbolistas que se sentaron con él Había un periodista que salía por la medianoche que era pro futbolista, yo lo veía de chico, y luego empezó con un programa donde tuvo que hacer polémicas, criticó a los jugadores y hubo futbolistas que se sentaron con él

"Le faltó el respeto a entrenadores, futbolistas, como si nosotros 'quisiéramos hacer las cosas mal' y no tuviéramos familia. Ese es el gran problema y el gran error".

La respuesta de Fantino

En la madrugada del martes (9/11), Alejandro Fantino le respondió -duramente- a Gabriel Milito en su programa ESPN Show.

El programa de la señal ESPN, que conduce Fantino, se trata de un ambiente distendido y con invitados poco usuales en la TV. En esta ocasión, el invitado fue Claudio Spontón, entrenador de Platense.

Poco más de 3 minutos de monólogo fueron más que suficientes para Alejandro Fantino, quien se explayó frente a la cámara: muy serio y sin interrupciones de los demás presentes en el living de ESPN.

Recibí, inesperadamente, un palo de Milito el día que Boca elimino a Argentinos. Milito sin nombrarme, un poco de cagón, me tiró un palo. Yo tengo el micrófono todos los días pero no lo usaría para destrozarlo y romperlo en mil pedazos (a Milito). Sería poco caballero y justo. Milito no es rival

"Me golpeas a mí diciendo que una cosa era yo en 'Mar de Fondo' y después fui otra cosa en 'Show Del Fútbol', y que yo antes era pro-jugador y después dejé de serlo. Te lo explico Gabriel: no se divide entre pro y anti jugadores. Es periodismo o no. Nosotros hacemos un show, desenojate porque te va a a ir mal, te está yendo mal".

Vos tenés las condiciones de ser un gran ayudante de campo en un equipo de Primera. La chocaste en Argentinos, la chocaste en Estudiantes, donde vas la chocas. Tenes problemas en todos lados. No tenés condiciones para ocupar los lugares, estás sobrevalorado

image.png Alejandro Fantino machacó a Gabriel Milito. (Cortesía: El Intransigente).

Fantino siguió en su unipersonal:

"Me dolió porque tengo un buen concepto tuyo. ojala te vaya bien, te formes y seas un tipo exitoso, porque hasta acá no lo sos. Te respeto, te admiro y te valoro, Milito. Seguí estudiando porque así no va".

