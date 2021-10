Cambio climático: Reclamos de la agroindustria al Gobierno

Biocombustibles-301.png La agroindustria pidió revisar políticas sobre biocombustibles y ganadería

La Estrategia de Largo plazo de Cambio Climático debe también reafirmar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad social, ambiental y económica en Argentina. Valoramos la presencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca en la delegación presidencial que asiste a la COP26. Acotan sus integrantes

"Insistimos en las carencias que aún tiene la Estrategia de Largo Plazo donde las bioenergías han sido penalizadas con la modificación de la Ley de biocombustibles (Ley 27.640) y el reciente proyecto de Movilidad Sustentable que solo prevé motores eléctricos dentro de la transición energética. La sanción de la Ley 27.640, al reducir los cortes de uso de biocombustibles, fue contraria a los compromisos asumidos por Argentina tanto en el Acuerdo de París (ratificado por la Ley 27.270) como en las Contribuciones Nacionales que Argentina presentó en el Plan de Acción Nacional sobre energía y Cambio Climático en 2017 y su actualización en 2019. La no inclusión de uso de biocombustibles en el proyecto de Movilidad Sustentable profundiza la contradicción y demuestra directamente una exclusión de los biocombustibles en la estrategia del país siendo que los mismos no solo sustituyen combustibles fósiles, sino, además, colaboran manteniendo retenido en el suelo -de forma segura- el carbono emitido por los mismos", enfatizaron de manera crítica en un comunicado.

La producción de biocombustibles, biogás, energía eléctrica y térmica a partir de residuos, efluentes, chips y pellets de biomasa son formas de valorizar co-productos de actividades del agro y bosques, a través de su aporte de soluciones de carbono neutro sustituyendo el uso de energías fósiles.

Además de mitigar el impacto ambiental de la disposición de efluentes y residuos, su uso permite el aprovechamiento energético, la obtención de biofertilizantes y de múltiples bioproductos. Su valorización energética aumenta la competitividad y sostenibilidad de la actividad principal, reduce la huella de carbono y genera empleo. "A pesar de ello, no observamos su inclusión con la importancia que tiene", agrega la entidad

Inclusión

"Entendemos que es imposible lograr la carbono neutralidad sin agregar medidas de mitigación a la reducción y sustitución de GEI. Advertimos que la plantación de árboles, la captación de carbono del aire en los suelos vía sistemas conservacionistas altamente difundidos en el país y otros sistemas naturales de absorción de CO2 deben ser parte esencial de la Estrategia de Largo Plazo", afirman.

Luego detallan "mientras que los compromisos de promover las plantaciones de árboles, evitar la desforestación y restaurar los bosques son centrales en las estrategias de mitigación y se mencionan en el documento presentado por el Gabinete Nacional de Cambio Climático, las leyes de promoción de plantaciones forestales (LEY 25080) y la llamada Ley de Bosques (Ley 26331) vigentes y que cumplirían esos objetivos, se encuentran ambas, desfinanciadas, contradiciendo lo enunciado".

Respecto de la actividad ganadera, volvieron sobre la necesidad de "evitar la demonización de la actividad como uno de los principales causantes del cambio climático". Por un lado, resaltan, que el metano que genera la ganadería NO es equivalente al CO2 que emiten los combustibles fósiles. No es comparable el carbono biogénico - que está dentro del ciclo de la naturaleza y es un ciclo de carbono cerrado- con el carbono de los fósiles, que se convierte en un gas de stock, principal responsable de la situación a la que hemos llegado a nivel global. Por otro lado, no es similar la producción en Argentina que en otros lugares.

"Debemos seguir trabajando en las mediciones del balance de carbono de los sistemas de producción ganadera de Argentina que muestren su real impacto en el cambio climático", sostuvieron.

"Estamos convencidos que el sector de Agricultura Ganadería y Bosques y sus cadenas de valor en Argentina son parte de la solución para la mitigación y adaptación al cambio climático y pueden impulsar la creación de miles de puestos de trabajos en la transformación que requieren los sistemas productivos y cadenas de valor para reducir la huella de carbono en la transición hacia el logro de la carbono-neutralidad", acotaron.