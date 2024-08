Avon (de USA) refinancia deuda para evitar la banca rota

Natura & Co también se comprometió a aportar 43 millones de dólares como financiamiento deudor en posesión, garantizando la liquidez necesaria para que Avon Products pudiera cumplir con sus obligaciones durante el proceso de quiebra.

En términos estratégicos, Avon siguió enfocada en fortalecer su presencia global. Esto incluyó la modernización de su modelo de venta directa y la revitalización de su marca para acelerar el crecimiento.

Kristof Neirynck, director ejecutivo de la empresa, expresó que estaba cada vez más motivado por el potencial y las oportunidades que se presentaban para la compañía. Kristof Neirynck, director ejecutivo de la empresa, expresó que estaba cada vez más motivado por el potencial y las oportunidades que se presentaban para la compañía.

¿El detonante de la bancarrota?

En diciembre de 2022, un jurado en Los Ángeles falló en contra de Avon, ordenando a la empresa pagar más de 50 millones de dólares a una mujer de Arizona que desarrolló cáncer tras usar productos cosméticos que contenían talco contaminado con amianto. Recientemente, un jurado otorgó 24,4 millones de dólares a un hombre de Chicago que trabajaba como conserje en una planta de fabricación de Avon en Illinois y fue diagnosticado con mesotelioma.

No obstante, Avon negó categóricamente las acusaciones de que sus productos con talco causaran cáncer, manteniendo su postura de que no había evidencia que respaldara estas afirmaciones. No obstante, Avon negó categóricamente las acusaciones de que sus productos con talco causaran cáncer, manteniendo su postura de que no había evidencia que respaldara estas afirmaciones.

Más noticias en Urgente24:

Consejo de las Américas: La recuperación no llega y Javier Milei debe responder al círculo rojo

Antes de declarar, CFK volvió a apuntar contra Caputo, Milman/Bullrich y Clarín

Empleo: Santa Fe es el tercer distrito más afectado a nivel nacional

¿Y la pauta cero? YPF quintuplicó sus montos de publicidad durante primer semestre de 2024