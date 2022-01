Sigue el retroceso de la Iglesia Católica en Latinoamérica

Durante siglos, ser latinoamericano era ser católico; la religión prácticamente no enfrentó competencia. Hoy, el catolicismo ha perdido adeptos a otras religiones en la región, especialmente al pentecostalismo, y más recientemente a las filas de los que no asisten a la iglesia. El cambio ha continuado bajo el primer Papa latinoamericano. Durante siglos, ser latinoamericano era ser católico; la religión prácticamente no enfrentó competencia. Hoy, el catolicismo ha perdido adeptos a otras religiones en la región, especialmente al pentecostalismo, y más recientemente a las filas de los que no asisten a la iglesia. El cambio ha continuado bajo el primer Papa latinoamericano.