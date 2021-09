Rosh Hashaná 5782 pero la clave es la Shmita

Como estudioso de la Biblia y del mundo antiguo , me impresiona continuamente cómo la historia de estos festivales ofrece consuelo y alienta a las personas a vivir bien, incluso durante una pandemia.

¿Qué son los Altos Días Santos?

De los dos principales días santos, también llamados los grandes días festivos,

el primero es Rosh Hashaná, o la celebración del Año Nuevo. Es una de las dos celebraciones de año nuevo en la fe judía, la otra es la Pascua en la primavera (boreal).

La segunda Gran Fiesta es Yom Kipur, o el Día de la Expiación.

Además de los días santos principales, hay otras celebraciones que ocurren como parte de la temporada de festivales.

Uno es Sucot, o el Festival de las Cabañas, durante el cual las comidas y los rituales tienen lugar en una "sucá", o una estructura improvisada construida con un techo de ramas de árbol.

El segundo implica dos celebraciones, que en algunas tradiciones son parte de la misma festividad y en otras ocurren en dos días consecutivos separados:

Shemini Atzeret y

Simjat Torá.

Shemini Atzeret en hebreo significa “octavo (día de) asamblea”, contando 8 días desde Sukkot. Simjat Torá en hebreo significa "gozo / regocijo de la Torá", siendo la Torá los primeros 5 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Deuteronomio, que se cree que fueron revelados a Moisés.

ROSH HASHANA ¿Qué se celebra y cuál es su significado espiritual?

Shmita

De particular interés para los Días Santos Mayores en 2021 es que Rosh Hashaná también comienza una observancia de un año conocida como la "Shmita".

Conmemorado una vez cada 7 años, el término proviene de una frase hebrea que aparece en la Biblia en varios pasajes. Algunos de estos pasajes ordenan que el agricultor "suelte" o "libere" sus cosechas.

Otro verso asocia el acto con el perdón de deudas.

En otro pasaje de la Biblia, la Shmita está relacionada con la lectura de la revelación de Dios en la ley.

Se debate la naturaleza exacta de la acción que denota Shmita, pero la idea es que una parte de la comida se deja para los pobres y hambrientos de la sociedad.

De esta manera, el comienzo de los Altos Días Santos en 2021 es un recordatorio para cuidar a aquellos que han estado luchando.

5782/2021: A Prophetic Shmita Year - What does it mean?

N. de la R.: El mandato es por el 7mo. año del ciclo agrícola de 7 años en el que la tierra se deja en barbecho y toda actividad agrícola, incluido el arado, la siembra, la poda y la cosecha, está prohibida por la Halajá (ley judía). Dios le había enseñado a Israel la sabia práctica de la rotación de cultivos. La promesa era de cosechas abundantes a quienes observaran la shmita, una prueba de la fe religiosa. Algunos dicen que que se ha descuidado mucho esta práctiva y fue por mandato de rabinos.

Éxodo 23: 10-11

Puedes plantar tu tierra durante seis años y recolectar sus cosechas. Pero durante el séptimo año, debes dejarla en paz y retirarte de ella. Los necesitados de entre ti podrán entonces comer tal como tú lo haces, y lo que sobra puede ser devorado por los animales salvajes. Esto también se aplica a tu viñedo y a tu olivar.

Levítico 25: 1-7

Y habló Jehová a Moisés en el monte Sinaí, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando entréis en la tierra que yo os doy, la tierra guardará sábado para Jehová. Seis años sembrarás tu campo, y seis años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero en el séptimo año será día de reposo para la tierra, día de reposo para el Señor; no sembrarás tu campo, ni podarás tu viña.Lo que crezca por sí solo de tu mies no segarás, ni las uvas de tu vid desnuda no recogerás; será un año de descanso solemne para la tierra. Y el producto del sábado de la tierra os servirá de alimento: para ti, y para tu siervo, y para tu sierva, y para tu jornalero, y para el colono a tu lado que mora contigo; y para tu ganado y para las bestias que hay en tu tierra, todo lo que produzca será para alimento.

Levítico 25: 20-22

Y si dijereis: '¿Qué comeremos en el séptimo año? He aquí, no podemos sembrar, ni recoger nuestros frutos', entonces mandaré mi bendición sobre vosotros en el sexto año, y producirá productos para los tres años. Y sembraréis el octavo año, y comeréis del producto, del añejo; hasta el noveno año, hasta que venga su producto, comeréis del añejo.

El otro concepto clave de la Shmita es la justicia social, en la forma de la remisión de las deudas.

Según el libro de Deuteronomio, los israelitas tenían la obligación de liberar cada 7 años a sus esclavos hebreos, los que se habían vendido a ellos por deudas, y de abastecerles liberalmente de sus ovejas, de sus eras y de su lagar, para que no volvieran a casa con las manos vacías.

También se lo menciona en Levítico : «Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores [...] y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia» (25:10). Y para garantizar que en esta ocasión la ley fuera respetada, los códigos describen de forma detallada cómo habrá de realizarse la compra y venta de bienes entre particulares en función del número de años transcurridos desde el aniversario anterior (es decir del número de años que quedan antes de tener que devolver los bienes al propietario anterior).

Isaías, Jeremías y otros profetas de Israel y Judá mencionaron la remisión de las deudas.

Para hacer frente a crisis sociales acuciantes, en las que los grandes propietarios acaparaban de tal manera las tierras y la mano de obra campesina que comprometían la estabilidad del orden social, los jefes de los estados mesopotámicos de la Edad de Bronce habían instaurado a partir de 2.500 a. C. la remisión periódica de las deudas y la liberación de esclavos por deuda. Esta tradición desapareció de Mesopotamia tras el 1.500 a. C., pero fueron muchos los rastros escritos que perduraron en la Babilonia del s. VI a. C. en la época del cautiverio de los judíos en esta ciudad.

Nehemías utilizaría el mismo medio para lograr la cohesión en el reino de Judá, que era una mezcla de distinguidas personalidades que volvieron tras el exilio y del pueblo llano que había permanecido allí. Convencido de que el país se degradaría militar, económica y espiritualmente si sus gobernantes no garantizaban la justicia social, Nehemías incluyó la ley de la remisión de deudas en un marco religioso, la Alianza con Jehová. Desde entonces es el propio Dios quien exige la remisión de las deudas y la puesta en libertad de los esclavos y de sus tierras ya que esta sólo pertenece a Dios: Nehemias 5: 6-13.

¿Por qué celebrar?

Volvamos al texto de The Conversation:

Los orígenes y las razones de los Altos Días Santos están codificados de alguna manera en la Biblia y en la cultura agraria y religiosa que los produjo.

Los milenios de tradición judía entre la Biblia y el presente también han informado a muchas de las celebraciones, en formas que van más allá de los textos bíblicos.

La primera festividad, Rosh Hashaná, celebra la renovación. Se trata de tocar el cuerno del shofar, conectado al carnero sacrificado en lugar del hijo de Abraham, tal como Dios le había ordenado a Abraham que hiciera.

Las actividades importantes incluyen asistir a la sinagoga para escuchar el shofar, así como comer rodajas de manzana con miel , la primera representa la esperanza de fructificación y la miel simboliza el deseo de un año dulce.

También suele implicar un ritual de arrojar pan al agua corriente, llamado tashlich, que simboliza la eliminación de los pecados de las personas.

Se cree que Rosh Hashaná marca la fecha de la creación del mundo y comienza los "Días de asombro", un período de 10 días que culmina en Yom Kipur.

El término "Días de temor" en sí mismo es una traducción más literal de la frase hebrea que se usa para los Días Santos Altos.

Los conceptos de arrepentimiento y perdón se destacan particularmente en Yom Kippur. Sus orígenes se encuentran en la Biblia hebrea, donde describe el único día del año en el que se perdonaron los pecados premeditados e intencionales, como violar intencionalmente los mandamientos y prohibiciones divinas.

Se imaginaba que los pecados intencionales generaban impureza en el corazón del templo de Jerusalén, donde se pensaba que Dios vivía. Los israelitas creían que la impureza de los pecados intencionales era una amenaza para esta presencia divina, ya que Dios podría elegir abandonar el templo.

La descripción bíblica de Yom Kipur involucró una serie de sacrificios y rituales diseñados para eliminar el pecado de la gente.

Por ejemplo, se pensaba que una cabra llevaba los pecados de los israelitas y fue enviada al desierto, donde fue consumida por Azazel , una fuerza misteriosa, quizás demoníaca. Azazel consumió la cabra y los pecados que llevaba. El término "chivo expiatorio" en inglés se deriva de este acto .

Yom Kipur es el día más sagrado del calendario judío y también uno de los más sombríos, ya que el momento del arrepentimiento incluye el ayuno y la oración.

Sucot, Shemini Atzeret y Simjat Torá

El Festival de Sucot probablemente comenzó como una celebración agrícola , y las casetas eran refugios en los que se alojaban los agricultores durante la recolección del grano, que debía procesarse durante el año.

Los vestigios de esta conmemoración agrícola aparecen en ciertos pasajes de la Biblia, uno de los cuales indica que el festival durará siete días para marcar el período de tiempo en el que los israelitas habitaban en cabañas, o viviendas improvisadas con ramas, al salir de Egipto.

Esta fiesta fue conocida como zeman simchatenu, o “el tiempo de nuestro regocijo”, escuchando los temas de gratitud , libertad de Egipto y la lectura de la revelación de Dios que se encuentra en la Torá a todo Israel.

Ese momento de regocijo contrasta con el sombrío arrepentimiento y el ayuno que se presentan en Yom Kippur. Tan importante fue el Festival de las Cabañas que también se lo conoce simplemente como " el chag " o "la fiesta", una palabra relacionada con la peregrinación del hajj más familiar en el Islam.

Este período de 7 días termina con Shemini Atzeret en el 8vo. día, tanto una celebración conectada que culmina Sucot como un festival por derecho propio.

La lectura anual de la Torá termina con el texto final de Deuteronomio. También se celebra el comienzo del próximo ciclo de lectura anual, comenzando con el 1er. libro Génesis. Este acto de comenzar un nuevo año de lectura de la Biblia se conmemora en el festival llamado Simjat Torá .

La observancia de Simjat Torá fue una innovación posterior, descrita ya en el siglo V más o menos, pero no formalizada o identificada con este nombre hasta el período medieval .

¿Por qué importan?

Los calendarios y festivales religiosos pueden obligar a las personas a encontrar ciertas ideas durante el año.

Por ejemplo, pueden capacitarlos para enfrentar las dinámicas más difíciles de la vida como el arrepentimiento y el perdón, brindándoles avenidas para reflexionar sobre los eventos del año pasado y encontrar el valor para vivir de manera diferente en el próximo año cuando sea necesario.

De esta manera, estructurar la celebración del nuevo año en torno al recuerdo de una variedad de experiencias humanas, tanto de tristeza como de alegría, implica un reconocimiento profundo de la complejidad de las relaciones y experiencias de la vida.

En particular, los Altos Días Santos, como se ilustra en la renovación de Rosh Hashaná , el sombrío reflejo de Yom Kipur, así como las alegres celebraciones en Sucot y Simjat Torá , ofrecen un medio para recordar que el tiempo es en sí mismo curativo y restaurador.

Como tal, los Altos Días Santos y la temporada navideña en Tishrei ayudan a marcar el año de manera significativa y a resaltar nuestra responsabilidad moral hacia los demás.