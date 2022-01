Habrá 'masŷid' en Mississippi dijo el juez al Islam

“Nos sentimos alentados y aliviados de seguir adelante con nuestros planes para una mezquita en Horn Lake, que proporcionará una casa de culto local fundamental para que mi familia y otros musulmanes de la comunidad se reúnan y practiquen nuestra fe libremente y sin discriminación”, dijo Riyadh Elkhayyat, cofundador de la Casa de Dios de Abraham.

Mississippi-Mosque.jpg Una representación de la mezquita Abraham House of God (Casa de Dios Abraham), diseñada por AERC Architecture, según Religion News Service.

Sureños

Mississippi es un estado del sureste estadounidense, entre Tennessee, Alabama, Luisiana, Arkansas y el Golfo de México, con capital en Jackson.

En 1860 Mississippi era el principal estado productor de algodón del país y los esclavos representaban el 55% de su población. Fue 1 de los 7 estados confederados originales que exigían su secesión de la Unión, y declaró la Guerra Civil contra Abraham Lincoln.

Hasta la Gran Migración de la década de 1930, los afroestadounidenses constituían la mayoría de la población de Mississippi, lugar de muchos eventos destacados durante el movimiento de derechos civiles por conseguir que cesara la discriminación de los afroestadounidenses.

A menudo, Mississippi, con tanta ambición de raza blanca, ofrece salud, educación y desarrollo inferior al promedio de Estados Unidos, mientras ocupa un lugar alto en la pobreza.

En 1890, Mississippi lideró la privación de derechos en su Constitución, levantando barreras para el registro de votantes negros y blancos pobres, excluyéndolos de la política hasta fines de la década de 1960.

Durante años, su sistema fue de partido único, dominado por demócratas blancos. En la década de 1980, los blancos se dividieron en partes iguales entre demócratas y republicanos. En la década de 1990, los votantes conservadores se enrolaron en el Partido Republicano.

islam.jpg Mujeres musulmanes en USA: la discriminación sigue latente.

Es casi una 'normalidad' que en Mississippi, cargada de pruritos, discriminación y estereotipos, se intentara impedir la construcción de la mezquita. Es una buena noticia el revés sufrido por los discriminadores.

Horn Lake, donde se levantará, es una ciudad del condado de DeSoto, a 1,9 km de Memphis, Tennessee, con unos 30.000 habitantes.

En Memphis sí hay varios centros islámicos. Pero en Jackson, Mississippi, se encuentra el Museo Internacional de Culturas Musulmanas, el centro de historia musulmana más antiguo de Estados Unidos.

El 'Rancho Elvis', de 62,5 hectáreas que tenía Elvis Presley durante la última década de su vida, se encuentra en Horn Lake, cuya población de blancos no hispanos desciende vertiginosamente: de 83% en 2000 a 56,3% en 2010, aumentando los afroestadounidenses de 12% a 33% en ese período: ¿la oposición a la mezquita provino de los blancos o de los afroestadounidenses?

En cualquier caso, el municipio acordó pagar US$ 25.000 al desarrollador MR Property por los costos asociados del litigio y otros honorarios legales.

Heather L. Weaver, abogada de la ACLU (American Civil Liberties Union o Unión Americana de Libertades Civiles), que hoy día preside Deborah N. Archer, dijo:

Este caso debería servir como una advertencia a los funcionarios locales de zonificación de todo el país de que no pueden permitir que la intolerancia contra una fe en particular dicte sus decisiones. El prejuicio antimusulmán que vimos en Horn Lake es demasiado común, y no dudaremos en desafiar los prejuicios oficiales de esta naturaleza donde sea y cuando surja.