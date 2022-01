Guiño del papa Francisco al mundo LGBTQ+ pero sin consenso

En 1969 ella obtuvo una licenciatura en Matemáticas, y en 1975 completó un doctorado en la Universidad de Pennsylvania. En el medio, hacia 1971, ella comenzó a trabajar en las comunidades gay y lesbiana, por entonces muy diferenciadas. En 1972 y 1973 cofundó capítulos locales de Dignity USA -fundada en 1969 en San Diego, California, por el sacerdote Pat Nidorf-, y la Conferencia de Lesbianas Católicas.

Luego, con el sacerdote Robert Nugent, ella creó New Ways Ministry, un centro de justicia social que trabaja por la reconciliación entre las personas lesbianas / gays y la Iglesia Católica.

Ella escribió muchos textos acerca de su punto de vista sobre la problemática homosexual entre los católicos pero en 1984 el Arzobispado de Washington DC le prohibió participar en cualquier actividad pastoral con respecto a las personas homosexuales en la arquidiócesis.

En octubre de 1986, la Congregación para la Doctrina de la Fe, ex Santa Inquisición, difundió la carta titulada 'Sobre la pastoral de las personas homosexuales', reafirmando que la homosexualidad es un "desorden objetivo" y que debería retirarse todo apoyo a cualquier organización que socavara las enseñanzas de la Iglesia o fueran ambiguas o descuidadas de ellas.

Las diócesis de Atlanta , Minneapolis, Buffalo, Brooklyn, Pensacola, Vancouver, Washington, DC y ciudad de Nueva York anularon el permiso para que Dignity USA ofreciera servicios dentro de propiedades de la Iglesia Católica.

Luego, la Congregación del Vaticano para los Institutos de Vida Consagrada y para las Sociedades de Vida Apostólica ordenó a Jeannine Gramick y a Robert Nugent apartarse del Ministerio New Ways.

En 1988, el Vaticano abrió una investigación contra ambos. Las actividades de Nugent fueron trasladadas en 1995 a la Congregación para la Doctrina de la Fe y en 1999, después de un diálogo por escrito con Gramick y Nugent, se notificó que los textos de ambos eran doctrinalmente inaceptables y se les prohibió en forma permanente cualquier trabajo pastoral con personas homosexuales.

Robert Nugent.jpeg Robert Nugent falleció en 2014.

En 2000, las Hermanas de la Escuela de Notre Dame, le ordenaron a Gramick que dejara de hablar en público sobre el tema de la homosexualidad.

Gramick rechazó la solicitud:

Después de encontrar mi voz para contar mi historia, elijo no colaborar en mi propia opresión al restringir un derecho humano básico.

Luego, ella se marchó a la congregación Hermanas de Loretto, que sí apoya su ministerio de educación y defensa en nombre de la comunidad LGBTQ+.

En abril de 2015, el obispo Peter Jugis le prohibió a Gramick hablar en la Diócesis de Charlotte: "No vamos a tener a alguien que se opone a la enseñanza católica para que enseñe en una diócesis católica".

Una pregunta inevitable: ¿Qué realmente opina el catolicismo sobre esta cuestión, considerando sus opiniones tan diferentes?

Jeannine Gramick2.webp Jeannine Gramick y Francis DeBernardo, director ejecutivo de New Ways Ministry, frente a la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Fue el 20/02/2015 cuando el Papa Francisco por 1ra. vez concedió a un grupo de católicos gay y lesbianas estadounidenses asientos VIP en la audiencia general semanal. Sin embargo, los peregrinos del Ministerio de Nuevos Caminos solo fueron identificados como un "grupo de laicos acompañados por una Hermana de Loreto".

Una carta

Sin embargo, al final de 2021, en otra señal de apoyo a los católicos LGBTQ+ y a quienes abogan por ellos, Francisco envió una carta manuscrita a Jeannine Gramick.

La misiva fue la más reciente de una serie de cartas del Papa escritas a los católicos homosexuales y otras personas que sirven y defienden a las personas LGBTQ+.

En la revista 'America', de los jesuitas estadounidense, recordó:

Apenas el mes pasado, después de que la Secretaría General del Vaticano para el Sínodo de los Obispos eliminó un enlace a un seminario web organizado por New Ways Ministry de su sitio web, New Ways reveló que el papa Francisco les había escrito 2 cartas a principios de 2021 alabando su ministerio. Posteriormente se restauró el vínculo. En esas cartas, Francisco, al escribir sobre la hermana Gramick, reconoció que sabía "cuánto ha sufrido" y la describió como "una mujer valiente que toma sus decisiones en oración".

Pero Gramick se resiste a la idea de que esta carta represente algún tipo de “rehabilitación” de su vida o ministerio porque siempre se ha entendido a sí misma como haciendo el trabajo de la Iglesia. “Siempre sentí que el Espíritu Santo me estaba guiando”, explicó.

En este contexto llegamos a la carta de Francisco a Gramick, del 10/12/2021:

Hermana Jeannine Gramick, SL

Querida hermana,

Muchas gracias por tu carta. Me alegró recibir la noticia de su 50 aniversario.

Tu carta me recordó “el estilo” de Dios ... Dios tiene su propio estilo para comunicarse con nosotros. Y podríamos resumir ese estilo en tres palabras: cercanía, compasión, ternura.

Y pienso en tus 50 años de ministerio, que fueron 50 años con este “estilo de Dios”, 50 años de cercanía, de compasión y de ternura.

No has tenido miedo a la "cercanía", y al acercarte lo has hecho "sufriendo con" [compasión] y sin condenar a nadie, pero con la "ternura" de una hermana y una madre.

Gracias, hermana Jeannine, por toda su cercanía, compasión y ternura.

Rezo por ti. Por favor, no olvides orar por mí. Saludos a Yayo (Obdulio).

Que Jesús te bendiga y la Santísima Virgen te proteja.

Fraternalmente,

Francisco".