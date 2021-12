El exitoso drama sobre Jesús junta US$ 20 millones

'The Chosen' les retribuyó a cada uno con acciones de la productora, The Chosen LLC, a través de un proceso de oferta presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC es la sigla en inglés). Estos inversores iniciales podrían participar de las ganancias del programa y de otras fuentes de ingresos tales como las ventas de camisetas y libros de estudio bíblico coescritos por Dallas Jenkins, el cineasta que creó 'The Chosen', y Amanda Jenkins, su esposa.

DallasJenkins.jpg Los Jenkins, Dallas y Amanda: "The Chosen es el proyecto de financiación colectiva más grande en la historia de Hollywood, y fue la matemática imposible de Dios. No es mi trabajo alimentar a los 5.000, es mi trabajo suministrar los panes y el pescado".

Gratis pero pago

Los propietarios mayoritarios de la empresa, incluido Dallas Jenkins (que recibió un salario anual de US$ 300.000, según una presentación de la SEC) no compartirán las ganancias hasta que los inversionistas emergentes recuperen su participación inicial más una ganancia de, al menos, el 20%.

El éxito de 'The Chosen' le recuerda a Hollywood que los proyectos centrados en la fe a veces pueden convertirse en grandes éxitos, según Jurgensen, del WSJ.

Pero lo que hace que 'The Chosen' sea aún más atípico es la forma en que ejecuta el modelo de financiación colectiva para mantener la producción a lo largo de varias temporadas. Aunque 'The Chosen' se puede ver gratis, los espectadores han invertido US$ 40 millones, suficiente para pagar 3 de las 7 temporadas planificadas.

Los costos de construcción de las nuevas instalaciones de producción, en predio dentro del campamento de 485,6 hectáreas propiedad del Ejército de Salvación, son cubiertos por un grupo más pequeño de simpatizantes del programa.

Los productores dicen que la audiencia fue escasa cuando se estrenó la temporada 1 en 2019. Pero la audiencia aumentó cuando hicieron que la serie fuera gratuita en una aplicación, que ahora es el principal vehículo de distribución del programa.

El programa ha sido traducido a 50 idiomas y tiene licencia para servicios de video desde Amazon a Peacock. Los productores estiman que los 16 episodios han sido vistos 312 millones de veces.

The Chosen | Official Trailer HD

Temporada 3

A partir de hoy miércoles 01/12/2021, alrededor de 1.700 salas de cine contarán con proyecciones de un especial navideño que incluye actuaciones musicales y un nuevo episodio en el que María, la madre (un personaje de la serie interpretado por Vanessa Benavente), recuerda el nacimiento de su hijo.

La distribuidora Fathom Events, conocida por los reestrenos de películas clásicas y exhibición de óperas en vivo y otras especialidades de 1 o 2 días en pantalla, expandió el evento 'The Chosen' a 10 días.

La venta anticipada de entradas se acercó a los US$ 6 millones hasta ahora, lo que coloca a 'Navidad con The Chosen' en camino de convertirse en el éxito de ventas de Fathom Events, según el director ejecutivo Ray Nutt.

Otros productores de películas y televisión han explorado, en proyectos más reducidos, cómo financiar a partir de los aportes de los simpatizantes. El récord de entretenimiento financiado por crowdfunding lo tenía la serie de televisión 'Mystery Science Theatre 3000', que recaudó US$ 6 millones en la plataforma Kickstarter para 1 temporada de impacto.

Pero la 3ra. temporada de 'The Chosen' está programada para comenzar a rodarse en marzo 2022 con un presupuesto de US$ 18 millones, frente a los US$ 12 millones de la temporada 2. Los mayores gastos incluyen el costo de cambiar a un equipo de filmación profesional.

The Chosen Scene: Mary Remembers Jesus' birth

El mecanismo

Dallas Jenkins, de 46 años, coguionista, productor ejecutivo y director, explicó al WSJ: "No somos una organización sin fines de lucro, ni una iglesia ni un ministerio".

Su discurso mezcla altruismo y evangelismo, instando a los fanáticos a aportar dinero para financiar un drama sobre Jesús y sus enseñanzas para acceso gratuito.

Los telespectadores contribuyen con un promedio de US$ 65 cada uno. Jenkins presenta eventos de transmisión en vivo tales como fiestas para la visualización de nuevos episodios, que generan un promedio de US$ 1 millón cada uno para el fondo de producción del programa y los costos generales, incluidas las tarifas de distribución. La planta de 25 empleados incluyen personal de redes sociales y un equipo de video que captura el trabajo detrás de escena.

Después de ver el piloto del programa y la convocatoria inicial de recaudación de fondos de Jenkins en Facebook, Lisa Ann Lang se convirtió en una de las 'angels investors' o inversionista inicial, con US$ 10.000.

Ella se describió a sí misma como "una persona espiritual, no una persona religiosa", pero compró DVDs y libros a granel para repartir e hizo contribuciones adicionales que le valieron un lugar en los créditos, 3 visitas al set y 1 cameo en la pantalla en el episodio 6 como una aldeana de fondo que presencia la curación de un paralítico por parte de Jesús.

Recientemente, ella alquiló una sala de cine en su ciudad natal, en el noroeste de Pensilvania, para proyectar episodios de 'The Chosen' durante diciembre, y pagó para anunciar las proyecciones en vallas publicitarias y anuncios de radio.

A Lang le agrada el Jesús cercano que se presenta, inclusive bailando en una boda donde convierte el agua en vino.

“Esto ha permitido que la gente se relacione a un nivel muy humano, más que otras producciones”, dice Lang.

jesus y maria.jpg Jesús y María, el enfoque de The Chosen.

Fracaso y éxito

Jenkins es cineasta profesional, además de cristiano evangélico. Él creció en una comunidad cristiana conservadora en Zion, Illinois.

Su padre, Jerry B. Jenkins, es coautor de la serie de novelas 'Left Behind', que narra las batallas apocalípticas contra el Anticristo, y es un inversor en 'The Chosen'. Además, él escribió un guión de la 1ra. temporada del programa.

Jenkins tuvo su gran oportunidad en Hollywood, dirigiendo una película en sociedad con la productora de cine de terror Blumhouse y World Wrestling Entertainment Inc., que habían decidido producir proyectos basados en la fe.

Pero el producto inicial fue un fracaso. Derrotado, Jenkins se dedicó a hacer películas para los servicios de adoración en la iglesia a la que asistía en Illinois.

Pero un cortometraje titulado 'The Shepherd' (El pastor), que hizo para la celebración navideña de esa iglesia, llamó la atención de un servicio de videos en línea especializado en contenido limpio, Angel Studios.

'The Shepherd' sirvió como 'piloto' para posibles inversores cuando Angel Studios ayudó a Jenkins y su equipo a lanzar su campaña de financiación colectiva para 'The Chosen'.

Jenkins colabora en los guiones con sus viejos amigos Ryan Swanson y Tyler Thompson. Varios expertos los guían en la precisión bíblica e histórica y aparecen en videos de discusión de mesa redonda en línea.

Jenkins dice que también se basa en fuentes seculares. Jenkins dice que se inspiró en 'Friday Night Lights', 'The Wire' y 'The West Wing'.

Ver el drama policial de HBO "The Wire" lo convenció de ahondar en los mundos sociopolíticos de romanos y fariseos.

Tomó prestada la idea de retrasar la entrada de Jesús en la serie de “The West Wing”, en la que el Presidente no aparece hasta el final del 1er. episodio.

El mantra de Jenkins a su equipo de maquillaje y vestuario: "más suciedad, más mugre, más agujeros".

“Un obstáculo que tenemos que superar es el género en sí. Hay pocas personas que dicen: '¡Sí! ¡Otro proyecto de Jesús!' La gente llega escéptica, esperando que esto sea falso, cursi o sin vida. O, en el otro extremo del espectro, Hollywood-izado, donde no están respetando el texto", reflexionó al WSJ.

Las escenas de los discípulos promocionando el Sermón del Monte, construyendo un escenario y manejando el control de multitudes, ofendieron a algunos fanáticos que dijeron que representaba a Jesús como una celebridad estrella de rock.

Jenkins replicó: "La gente necesita entender la diferencia entre el contenido que creamos y el contenido que nos inspira. Parte de lo que hacemos es para recordarle eso a la gente".

El equipo se asoció con compañías sin fines de lucro separadas, según el director de Operaciones, Adam Swerdlow. Ese fondo, distribuido a través de la National Christian Foundation y la Impact Foundation, se utiliza para construir el complejo de producción y la aldea del siglo I en Midlothian.

'The Chosen' pagará el alquiler por usar estas instalaciones, que podrán utilizar otras producciones de cine y televisión basadas en la fe.

Esta sede se encuentra en el rancho de Camp Hoblitzelle, del Ejército de Salvación desde 1956. Provisto de dormitorios, corral de caballos y un circuito de cuerdas, los terrenos del campamento albergan campamentos de verano, retiros de jóvenes cristianos, etc.

Un fan de 'The Chosen' que trabajaba en Camp Hoblitzelle lo sugirió cuando los productores buscaban un sitio propio. El equipo se instaló por primera vez en el campamento cuando estaba vacío durante la pandemia para filmar escenas de la temporada 2.

El decorado del pueblo de Capernaum ha sido diseñado para acomodar tanto al equipo de filmación como a los visitantes cotidianos del campamento Hoblitzelle.

Por ejemplo, incluyen viviendas lo suficientemente grandes para guardar cámaras y equipos de iluminación, con puertas de estilo judío y estilo romano, intercambiables, según las necesidades de la escena. También una prensa de aceite en funcionamiento, un baño ritual llamado 'mikve' y otras características diseñadas para invitar a los turistas.