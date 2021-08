11S: ¿Quién recuerda el atentado? Debate 20 años después

Un testimonio de su 11/09/2001:

Las torres del World Trade Center se derrumbaron entre las 7:00 y las 7:30 hora de California. Vi las noticias en vivo por televisión mientras alimentaba a mis niños pequeños con el desayuno. Después de alejar a mis hijos de la pantalla del televisor y sollozar en los brazos de mi esposo, subí a mi auto y conduje hasta el campus. Con colegas organizamos un seminario improvisado. La sala de conferencias pronto se llenó de gente, con estudiantes, personal y profesores sentados en el suelo y gente en los pasillos, algunos llorando. Hacia calor, era sofocante. Ese día no tuve respuestas sobre por qué las agencias de inteligencia estadounidenses no pudieron detener a Al Qaeda. Hicimos lo único que sabíamos: comenzar a buscar explicaciones para algo que parecía inexplicable. En ese espantoso día, mis alumnos me enseñaron una lección que duró toda la vida: Aprender es un acto de comunidad. Mis alumnos no buscaban respuestas. Solo estar juntos, luchar juntos, investigar juntos para encontrar un pequeño camino a través de nuestro dolor colectivo, fue suficiente.

Durante muchos años después del 11 de septiembre , los estudiantes vinieron a mi clase con sentimientos y experiencias personales poderosos. Uno había escapado de los talibanes en Afganistán. Otro se había alistado en el ejército después del 11S, y fue a Irak. Cuando pregunté l primer día de clase por qué los estudiantes tomaban mi curso, su mano se disparó. "Quiero saber por qué murió mi amigo en Irak", dijo. "Quiero saber por qué estuve allí".

En un ejercicio, ella dividió la clase en analistas de la CIA y formuladores de políticas. Todos leyeron el mismo informe de inteligencia desclasificado: la ahora infame edición del 6 de agosto de 2001 del 'Resumen Diario del Presidente', que resaltaba las ambiciones de Osama bin Laden pero también incluía inteligencia obsoleta y equivocada, omitía pistas vitales que la CIA y el FBI tenían sobre la situación. La idea fue lograr que los alumnos se integraran a la escena tan lejana.

Amy integra el equipo de Hoover Institution y de Freeman Spogli Institute de la Universidad de Stanford. Ella prepara un libro que se titulará 'Spies, Lies, and Algorithms: The History and Future of American Intelligence' (Espías, mentiras y algoritmos: la historia y el futuro de la inteligencia estadounidense).

Ella tiene muchos interrogantes en 2021, al cumplirse 20 años del evento:

Ahora estoy en Stanford y tengo el problema opuesto: Mis alumnos ven el 11S como una historia pasada, una especie de rollo en blanco y negro de eventos que sucedieron hace mucho tiempo, junto con la Guerra Fría y la Guerra del Peloponeso. La distancia del tiempo tiene beneficios, pero un inconveniente es que se pierde el elemento humano de la formulación de políticas. En Ciencia Política tratamos la política como un proceso de toma de decisiones en el que los líderes eligen qué hacer basándose en un análisis cuidadoso y desapasionado de opciones, costos y beneficios. Pero la vida real no funciona de esa manera.

El 11S, el Presidente y sus asesores fueron llevados al Air Force One y a los búnkeres de emergencia subterráneos, temiendo por sus familias, agonizando por la muerte de sus compatriotas estadounidenses, rastreando la ubicación de los aviones en el papel y preguntándose cuándo la próxima ola de los ataques vendrían. Los responsables de la formulación de políticas son humanos, no robots, y están bajo estrés real cuando toman decisiones difíciles pero esto no es percibido por gran parte de la opinión pública, en especial las nuevas generaciones.

Mis estudiantes actuales no experimentaron el 11S, pero con la ayuda del video, pueden tener una mejor idea de cómo fue ese día. En clase, utilizo imágenes de archivo de los ataques que se desarrollan en tiempo real para mostrar los aviones golpeando, las torres derrumbándose, los neoyorquinos cubiertos de polvo evacuando la ciudad, los presentadores de noticias horrorizados, el Pentágono fumando. No están obligados a mirar, incluso ahora, es difícil para mí ver esas imágenes y escuchar esos sonidos de nuevo, pero casi todos lo hacen. Cuando se encienden las luces, muchos están visiblemente molestos. Ahí es cuando comienza la tarea. "Todos ustedes son miembros del personal del Consejo de Seguridad Nacional", les digo. "Acabas de vivir este día. Tu trabajo es averiguar qué debería hacer Estados Unidos. ¿Cuáles son nuestras opciones? ¿Qué vas a hacer después?