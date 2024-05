Violento escrache a Nicolás Massot en las afueras del Congreso

Mientras el diputado nacional se disponía a entrar, los manifestantes, a los empujones, abucheaban y gritaban insultos contra el legislador, quien intentó correrse de la violenta situación e ingresar rápidamente al edificio del Congreso.

"Hijo de puta, hijo de puta", era la frase que los manifestantes reiteraban y gritaban en la cara de Nicolás Massot.

Como la situación se tornó muy violenta, finalmente los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) ubicados en el ingreso al parlamento debieron interceder en defensa del diputado, que en todo momento prefirió ignorar los agravios para no tensar aún más la situación.

Tras la viralización del hecho, diputados de diversos bloques salieron a repudiar el escrache. Uno de ellos fue el diputado nacional Pablo Yedlin, quien en su cuenta de X escribió:

"Mi repudio a las agresiones que sufrió @Nicolas_Massot al ingreso al Congreso nacional. Podemos no compartir las soluciones en muchos temas pero su representación como Diputado debe ser respetada al igual que sus opiniones. No es este el camino. Manifestar si, escrachar no", sentenció.