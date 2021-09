Verónica Magario: Mucho por reconstruir en la pospandemia

Luego ella comentó:

Hay que leer los resultados de esta elección como una democracia en vigencia. El argentino sale a votar, expresa lo que siente, lo que ha vivido. No hay que hacer calificaciones de esto, al contario, nunca pasamos una pandemia y lo mejor es que los argentinos se expresen y podamos leer lo que expresan y hacer lo que corresponde, sobre todos quienes estamos en cargos con responsabilidad de interpretar las demandas de la sociedad. Y hacerlo con humildad, sin chicanas; los argentinos no tenemos más margen para lastimarnos, menos los bonaerenses.

Magario se refirió a las aperturas de actividades que el gobierno ha ido autorizando, como el regreso del público a las canchas de fútbol, y consideró que “cuantas más personas vacunadas haya, más posibilidades van a tener de volver a la vida normal”, por lo que recomendó “alentar a quienes no están vacunados a hacerlo”.

Magario opinó sobre la posibilidad de que las candidatas y candidatos debatan públicamente antes de los comicios de noviembre. Al respecto, consideró que “es importantísimo hacerlo frente a la sociedad” ya que “los argentinos necesitan escuchar nuestras propuestas de recuperación del país, de la provincia, y eso es parte de la democracia”.