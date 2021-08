Sergio Massa y Máximo Kirchner al rescate de la PASO del FdT

"No volvamos para atrás"

"Nosotros elegimos cumplir las obligaciones, entendiendo que la principal es con quienes trabajan y producen, somos los que nos animamos a bajar las obligaciones de pago de deuda para poner la plata en inversión pública, obras, escuelas. Somos los que creemos en la educación publica, que la Argentina debe ser un lugar de progreso para todos y no solo para los amigos", dijo Massa, acompañado por Kirchner, el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, y los precandidatos a diputados nacionales Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán.

Massa aseguró:

Vamos a construir un gobierno de todos y para todos, no volvamos para atrás. Vamos a construir un gobierno de todos y para todos, no volvamos para atrás.

Y continuó: "Sabemos que la pandemia nos frenó el camino al que nos comprometimos, y necesitamos que nos ayuden con el voto, para tener herramientas para pagar las deudas. Queremos una mayoria para gobernar para todos".

El acto fue en la fábrica Fumaca, una empresa nacional que, desde 1965, produce herrajes para el mercado local e internacional. Y cuenta un departamento de Investigación y Desarrollo equipado con alta tecnología.

Massa destacó: “Somos quienes en Tres de Febrero pudimos asistir a pymes y comercios en más de $2.500 millones en ATP, en Repro y en créditos, le bajamos el impuesto a las Ganancias a más de 15.000 trabajadoras y trabajadores en esta localidad y le bajamos el monotributo a más de 35.000 vecinos, y estamos poniendo en marcha obras como las 500 viviendas de Procrear en Martin Coronado, el túnel de la Avenida América, y otras obras”.

maximo.jpg Máximo Kirchner en campaña para las PASO 2021.

"Va a salir adelante"

Kirchner señaló que no puede permitirse un “crecimiento asimétrico” porque “si crecemos 9 puntos pero se deja afuera a 20 millones de argentinos y argentinas, no tiene sentido”.

En referencia al slogan de la campaña del FdT, el diputado nacional se preguntó: “¿Qué Argentina queremos? Que Argentina quiero. Una en donde tengamos soberanía, dónde cuando se produzca un evento similar al de la Pandemia no tengamos que importar bienes. (...) Vimos escenas en el mundo de países peleando por camisolines y este fenómeno de la deslocalización de las empresas que significa ceder parte de lo que tenés para tus ciudadanos y ciudadanas, en este caso en salud".

Sin embargo, si éste es el objetivo de Kirchner, quien sigue reivindicando su apuesta llamada Aporte Solidario o Impuesto a los Ricos, y considerando que el mercado argentino es demasiado pequeño para todo lo que resulten precios y servicios masivos, él debería contemplar

Estabilidad de precios, Impuestos más bajos, Desburocratización, Logística a precios internacionales, Agilización del acceso a las divisas para pagos de insumos y para realización de la ganancia.

Sin eso, la idea del desarrollismo autosustentable sería tan irrealizable como el de Rogelio Frigerio Sr.

Máximo Kirchner también dijo:

Cuando vemos lo que plantean, o leemos sus propuestas son todos lugares comunes. Sandeces. Cosas que le recomienda alguien al que le dan mucho plata para tener una cartilla. La cultura idiota de la imagen. La nada misma. Cuando vemos lo que plantean, o leemos sus propuestas son todos lugares comunes. Sandeces. Cosas que le recomienda alguien al que le dan mucho plata para tener una cartilla. La cultura idiota de la imagen. La nada misma.

Kirchner también dijo:

Escuchaba a (Diego) Santilli que querían diputados que dijeran de dónde van a sacar la plata para llevar adelante los proyectos. Es bueno recordar que el Congreso mientras gobernaba (Mauricio) Macri presentó la ley de Renabap que la acompañamos y también dimos el debate. Allí se proponía la urbanización barrios pero la plata que había que invertir no estaba. No había un peso. Sería bueno que no hagan esos proyectos. No tenía financiamiento y tras asumir el gobierno nacional en 2019 manda la ley de solidaridad y una parte del precio del dólar futuro va para financiar el fondo del Renabap y permite que nuestros barrios empiecen a tener agua para poder vivir mejor, algo tan esencial para darle calidad de vida a los vecinos y vecinas. Lo hicimos también durante la Pandemia con el Aporte Solidario y Extraordinario. Escuchaba a (Diego) Santilli que querían diputados que dijeran de dónde van a sacar la plata para llevar adelante los proyectos. Es bueno recordar que el Congreso mientras gobernaba (Mauricio) Macri presentó la ley de Renabap que la acompañamos y también dimos el debate. Allí se proponía la urbanización barrios pero la plata que había que invertir no estaba. No había un peso. Sería bueno que no hagan esos proyectos. No tenía financiamiento y tras asumir el gobierno nacional en 2019 manda la ley de solidaridad y una parte del precio del dólar futuro va para financiar el fondo del Renabap y permite que nuestros barrios empiecen a tener agua para poder vivir mejor, algo tan esencial para darle calidad de vida a los vecinos y vecinas. Lo hicimos también durante la Pandemia con el Aporte Solidario y Extraordinario.

La nómina de precandidatos a concejales que encabeza el actual vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Juan Debandi, se completa con Jimena Bondaruk, Pablo Balor, Julia Chávez, Hugo Sebastián Curto, Laura Adarve y Juan Manuel Barrientos.

Además, en el evento estuvieron presentes la ministra de Gobierno bonaerense y precandidata a senadora provincial, Teresa García y la presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, junto a otros funcionarios, dirigentes y referentes provinciales y locales.