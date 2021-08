Quién es el 'traidor' de JxC que Carrió pidió no votar

Carrió también había dicho en mayo pasado que María Eugenia Vidal administró la provincia de Buenos Aires “con un gobierno nacional que le sacaba recursos vía Rogelio Frigerio" con el objetivo de "arreglar con provincias del PJ".

"Carrió, desde hace años, se dedica más a pegarle a Macri y a su equipo de gobierno que a trabajar para consolidar a Juntos por el Cambio. Yo no voy a entrar en ese terreno, que es claramente funcional al Gobierno. Voy a seguir trabajando en Entre Ríos, ahora desde el llano, para intentar ganar esta elección", había respondido el ex ministro del Interior.

Y en 2019, durante la campaña electoral, durante un acto en Palermo junto a Horacio Rodríguez Larreta, Carrió había dicho: "Nosotros lo que hace el Gobierno no lo entendíamos porque Frigerio esconde muchas cosas".

"Total a mí qué me importa Frigerio. Nos entregó en toda la Nación, así que no me importa. Hizo a candidatos del PJ candidatos del Gobierno", acusó.