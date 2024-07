¿Por qué Javier Milei se reunió solo 5 empresarios en París?

Patrick Pouyanné, presidente de la multinacional de la energía Total

Xavier Niel, fundador y accionista principal de Illiad telecomunicaciones

Alexandre de Rothschild, presidente de la banca Rothschild and Co., y

Thomas Triolphe, vicepresidente del gigante farmacéutico francés Sanofi.

Estricto secreto (pero los empresarios creen poco)

Aunque el contenido de la reunión se mantuvo en secreto La Nación supo que los ejecutivos franceses fueron a “escuchar” las exposiciones del Javier Milei y equipo respecto de la recuperación económica de la que tanto habla el mandatario.

En cuanto al futuro de los emprendimientos franceses en el país, “los empresarios extranjeros son reticentes a comprometerse aun más en Argentina a pesar de la rentabilidad que podrían prometer distintos emprendimientos. Principalmente, debido a la inestabilidad macroeconómica crónica (fragilidad fiscal, crisis de pagos, inestabilidad monetaria…). Ese es el obstáculo principal”, reconoció un miembro de una de las empresas que asistió a la reunión. Precisa el medio.

Promesas en espera de cumplirse

“Incluso un gobierno que promete e impulsa reglas “pro-mercado”, no logra convencer totalmente sobre la sostenibilidad de sus políticas. Me refiero a las recientes promesas sobre política cambiaria, por ejemplo. Ese es un ejemplo de incertidumbre entre otros: ¿habrá o no cepo en el mediano plazo? Las grandes empresas también ponderan el riesgo de que la realidad macroeconómica lleve a la inestabilidad social. Una situación que podría conducir a una inestabilidad regulatoria, fiscal, etc.”, analizó la misma fuente.

Versión oficial

Fuentes de la Casa Rosada indicaron que el Milei destacó el proceso de reformas y algunos sucesos como “la baja de inflación, el equilibrio fiscal, el cambio cultural”, que se produjo desde su asunción en diciembre.

Luego destacó que proyecta buenos resultados electorales el año que viene, lo que -estimó- le permitiría a su espacio tener mayor presencia legislativa en el Congreso Nacional para poder así “profundizar la transformación económica y que la Argentina sea el país más libre del mundo y un paraíso”.

